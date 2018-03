Rus niega la caja B del PP valenciano y pone "la mano en el fuego por Camps y Rajoy"

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha negado este jueves la existencia de una caja B en el PP provincial y ha subrayado que pone la "mano en el fuego" por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, quien, a su juicio, no debe dimitir del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para no dar la razón a quienes le culpabilizan por corrupción.

Así lo ha indicado Rus a los medios de comunicación antes de comparecer en la Comisión de Investigación de Les Corts que investiga la gestión de las instituciones feriales en la Comunitat Valenciana a la que no sabe por qué acude, ha puntualizado, porque pese a pertenecer al Patronato como vocal "nunca" asistió a ninguna reunión.

Insistido por las declaraciones del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, durante el juicio de Gürtel que investiga la presunta financiación irregular del partido en la Comunitat, en las que apuntó a Camps como el responsable de esta financiación con dinero negro, Rus ha señalado que no le sorprenden estas declaraciones porque "se tiene que defender con razón o sin razón".

No obstante, ha subrayado que el PP provincial no se financiaba con dinero negro, pero del regional ha puntualizado desconocerlo. "Yo no llevaba las cuentas ni tampoco en el provincial, pero en el provincial les puedo asegurar que nunca se ha financiado nada de nada", ha remarcado.

Sobre la situación de Francisco Camps, el que fuera presidente de la Diputación de Valencia ha subrayado: "Pongo las manos en el fuego por Camps. Lo conozco y es una persona muy trabajadora y muy pendiente de las demás. Normalmente el presidente de la Generalitat no se ocupa de las finanzas del partido", ha incidido para ironizar con que está "seguro" de que "pondría las manos en el fuego por él", aunque ha admitido que también lo hizo por Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, empresa pública de la Diputación, y conocido como el 'yonki del dinero' y se quemó. "Pero con Paco Camps no", ha recalcado.

Rus ha indicado que no ha hablado con el exjefe del Consell y ha considerado que no debe dejar el CJC porque "cuando uno no ha hecho nada, no tiene por qué", si no "está dando la razón a los que dicen que es culpable". "Yo creo que no (tiene que dejarlo), pero es una cosa que tiene que decidir él", ha puntualizado.

Igualmente, ha manifestado que pondría la mano en el fuego por Rajoy, una persona que ha calificado como "luchadora, trabajadora y honesta" y, aunque ha ironizado con que no es de "sprints, sino de cámara lenta", ha subrayado: "Es una persona por la que pondría la mano en el fuego igual que por Camps".

Rus ha admitido que tampoco ha hablado con él y cree que si le llamara no le cogería el teléfono y ha incidido en que si lo defiende igual que a Camps es porque si ve que una persona es "honesta" y cree en sus valores. "Nunca hablaría mal de ellos", ha insistido.

"Yo daré la cara"

Por otro lado y preguntado por cómo lleva estos últimos años apartado de la política, tras ser imputado por el caso Imelsa, ha admitido que está esperando a que "el juez actúe". "Daremos la cara como siempre la he dado", ha dicho, y ha recordado "la noche aquella de autos en la que el fiscal pedía la prisión incondicional por si me escapaba, pese a que esto lo sabía hace un año y me podía haber ido antes, pero no sé dónde me tenía que ir yo con mi familia, cargados todos con maleta".

"A mí me gusta siempre dar la cara y si algo se ha hecho mal, lo asumiré como siempre he hecho. Estoy muy tranquilo por eso, pero no es positivo estar todos los días en los medios", ha lamentado para reconocer que no echa de manos la política tras 32 años. "Ahora estoy jubilado", ha bromeado.

Sin embargo, sí ha manifestado que echando la vista atrás y viendo lo que le ha podido repercutir la situación a su familia hay cosas que no han valido "la pena", aunque ha reivindicado su trabajo: "Estoy contento de lo que hicimos de trabajo, ilusión y ganas".

"Sigo votando al PP"

Insistido por si está dolido con el hecho de que desde el PP se le hubiera "dado la espalda", Alfonso Rus ha admitido que al principio "sí" porque no le han mandado ni una carta ni recibió ninguna llamada telefónica de nadie, pero ahora lo entiende. "Un partido es más que Rus y en un momento dado pueden tirar cosas encima de la mesa en contra mía y el partido no tiene por qué aguantar nada, pero al principio no lo entendía porque nadie me llamó", ha indicado para remarcar que, pese a ello, sigue "votando al PP".

Respecto al PPCV actual, ha destacado la "vitalidad y fortaleza" de la presidenta Isabel Bonig y ha indicado que es normal que cuando se pierden unas elecciones "se baja el nivel". "Pienso que ahora harán cambios y cambiarán candidatos y a ver qué pasa. A Bonig la veo muy fuerte y que está trabajando muy bien y espero que en estas elecciones ella sea un revulsivo", ha señalado Rus.