Voluntarios de 4x4: "Daba pánico coger el teléfono, no sabías qué te ibas a encontrar"

Trasladar a sanitarios, enfermos o urgencias a los hospitales o a sus casas a horas intempestivas, ayudar a salir a vehículos atrapados, transportar materiales necesarios para los hospitales... Esto es lo que están haciendo tras el paso de 'Filomena' multitud de voluntarios que cuentan con coches 4x4.

Las nevadas del pasado fin de semana han provocado daños en la mayoría de calles y carreteras y el hielo hace muchas vías inaccesibles para la mayoría. Por ello, hay numerosos voluntarios que emplean sus coches con tracción cuatro para poder ayudar a que la normalidad se restablezca cuanto antes.

Uno de ellos es Jorge Tornero, de SOS 4x4, un grupo que emergió en el año 2015, que se ha enfrentado a desastres como la nevada que provocó el colapso de la AP-6 y dejó a miles de ciudadanos atrapados en sus coches en 2018, a incendios, inundaciones...

Tal y como admite Tornero a Vozpópuli, en esta ocasión no se esperaban "una nevada como esta". "Y mucho menos que nuestra ayuda fuese tan necesaria", explica. "Igual todos nos infravaloramos y pensamos qué voy a poder hacer yo con mi coche", añade.

Con ello coincide Guillermo Carro, que ha organizado un grupo de 4x4 de su club, Dimaur Pronatura: "Pensábamos que iba a ser como siempre, si caen 10 centímetros serán muchos, decíamos, pero han sido 50, se ha aislado todo completamente".

Hemos hecho 896 kilómetros desde el viernes, no hemos parado durante 16 horas al día, hemos subido a pulso a alguien cuatro pisos sin ascensor. Ha sido muy bestia, pero gratificante no te lo puedes creer"

"Una locura, daba miedo"

De manera desinteresada y completamente gratuita, recuerdan que no son ambulancias ni miembros de la UME ni bomberos, aunque en ocasiones hasta "el 112" llamaba a sus teléfonos. Durante estos días, se han organizado grupos de Telegram con gente que tiene estos vehículos que están acercando a gente a los hospitales, entre otras cosas.

"Ha habido una saturación máxima, el 112 llamaba a nuestro teléfono", dice, para explicar que han acudido a echar una mano por avisos de todo tipo: "Familiares que se han caído, personas que están muy mal, que no respiran, mujeres que están dando a luz...". "Una locura, daba miedo", añade Tornero.

Por su parte, Carro, junto a otros voluntarios como Soledad Martín, Roberto Ruiz, Juan Miguel Díaz, Andrés Domínguez, Ángel Marinas, Ernesto Quesada, Iván Olmeda, Andrés Riofrío, Elena Arteta y Eduardo y Daniel Delgado, reconoce que lo peor ha sido la intensidad "a nivel mental".

Dos compañeros lo tuvieron que dejar llorando por el panorama que se habían encontrado"

"Dos compañeros lo tuvieron que dejar llorando por el panorama que se habían encontrado", afirma. "Hemos llevado a casa a gente sin piernas, con ictus, muy malitos, con oxígeno, algunos compañeros lo han pasado muy mal y no han podido continuar, nos decían 'para rescatar coches sí, pero que con esto lo sentían mucho'".

Tornero también ha llegado a tal punto que, reconoce, no podía "continuar cogiendo el teléfono porque daba pánico cogerlo". "No sabías qué te ibas a encontrar", continúa, porque, como señala Carro, "aquí el lado personal afecta mucho".

"Una mujer de parto"

En los chats de ayuda no paran de leerse mensajes de "urgencia", "necesitamos llegar al hospital", "embarazada", "anciano de 90 años necesita...". Mensajes que se responden rápidamente con un "voy yo". "Hemos hecho 896 kilómetros desde el viernes, no hemos parado en 16 horas, hemos subido a pulso a alguien cuatro pisos sin ascensor. Ha sido muy bestia, pero gratificante no te lo puedes creer", añade Carro.

Parece que en la Comunidad de Madrid se va recuperando la normalidad y cuando esto ocurra, estos grupos de 4x4 volverán a su rutina

Por su parte, otros que están prestando su ayuda, como Javier Carrasco, dueño de un taller y habitual de rutas de todoterrenos, se han ido encontrando peticiones nada más salir a la calle y ha ayudado a desencallar coches que se encontraban en medio de la vía, a trasladar a sanitarios o, como narra, a "tratar de sacar de la nieve a un tráiler". "La situación ha sido realmente complicada", narra.

Nevadas, inundaciones...

Ahora, parece que en la Comunidad de Madrid se va recuperando la normalidad y cuando esto ocurra, estos grupos de 4x4 volverán a su rutina. "El cierre de la actividad ya estaba planificado, porque cuando se recupere la actividad en Madrid, nosotros seguimos a lo nuestro y a nuestros rescates", señala Tornero.

En el caso de SOS 4x4 y Dimaur Pronatura, son grupos que realizan rescates y dan soporte cuando salen de ruta si algún vehículo se queda en mitad del campo. Allí, como explican, las grúas no llegan, y al tener preparados los coches, pueden ayudar. "Si una ciudad está llena de nieve o de barro por una inundación, podemos circular por ella y tratamos de echar una mano", dice Tornero.

"Hemos rescatado a policías nacionales, a ambulancias..., parece mentira que luego nos pongan trabas para hacer rutas que pides en enero en tal sitio para poder aprender a movernos por la nieve", concluye Carro.