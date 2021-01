Vértigo en Cataluña, paseíllo judicial para Podemos y PP y... ¿una 'nueva corona'?

El mismo año, en esta misma fecha, se publicó en estas páginas de Vozpópuli idéntico ejercicio periodístico. ¿Cómo sería el año 2020 en el terreno político? Hace exactamente 365 días España afrontaba un territorio inexplorado: la coalición que ahora gobierna tomaba forma, pendiente del último empujón de ERC para recauchutar a Frankenstein... A partir de ahí bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque irrumpió el coronavirus, dio una patada en el tablero y todo saltó por los aires.

Los efectos de aquel cataclismo condicionan igualmente cualquier intento de vislumbrar qué nos deparará este 2021 que hoy comienza y que ya cuenta con el beneficio de la duda por el mejor hecho de haber enterrado al infausto 2020. Todo lo que suceda en el aspecto político y social a lo largo de los próximos 12 meses dependerá de modo en que evolucione la relación de nuestra sociedad con la pandemia. ¿Habrá nuevas olas? ¿Serán efectivas las vacunas? ¿Cuáles serán los efectos sociales y económicos del frenazo económico? ¿Volveremos a ser como fuimos?

La vida sigue y la política no se detiene. Amanece 2021 con todos los partidos peleados entre sí, ya sea en la coalición de gobierno o fuera de ella, sea en el frente de izquierdas o la derecha. Todo es tensión y cálculo. Con una situación económica más que delicada, a pesar de la reciente aprobación de los Presupuestos, con un país pendiente del maná europeo que está por llegar. Con un horizonte judicial que afecta tanto a uno de los partidos del ejecutivo, Podemos, como al Partido Popular o al rey Juan Carlos I. Y, en consecuencia directa, en pleno debate institucional al hilo de las actividades bajo sospecha del Emérito cuya sombra afecta y de qué manera a Felipe VI. También para la monarquía se auguran cambios en este 2021.

Elecciones catalanas e indultos

El calendario señala en rojo una una primera cita: las elecciones catalanas. Fijadas en principio para el próximo 14 de febrero, serán el primer termómetro del curso y monopolizarán la actualidad informativa de las próximas semanas. Todos se juegan mucho en unos comicios de extraordinaria complejidad. Del reparto de cartas que fije el electorado saldrá un escenario que condicionará el resto de lo que suceda a lo largo del año.

Admitirán los comicios decenas de interpretaciones. Se podrá dibujar una mayoría independentista que redoblaría el desafío al estado si Esquerra y Junts resuelven sus diferencias, o quizás el regreso de un tripartito con ERC aupado al Gobierno de la Generalitat con el PSC y los Comunes como muletas. Al lado contrario, habrá que estar atentos a cuán bien o malparados salen Ciudadanos y PP del envite, o cuán fuerte es la entrada de Vox en el hemiciclo catalán. La batalla de la derecha entre Pablo Casado y Santiago Abascal más allá de Cataluña promete ser otra de las peleas políticas del año, cuando aún resuena el discurso-cortafuegos del líder popular en la frustrada moción de censura del pasado octubre.

Los movimientos de última hora denotan los nervios de las formaciones políticas ante la relevancia de estos comicios. El salto del Salvador Illa a la candidatura de los socialistas catalanes o el sorprendente salto de Lorena Roldán desde Ciudadanos al Partido Popular han sido dos terremotos que, esencialmente el primero, tendrán influencia determinante. El PSC confía en el efecto llamada que arrastre el perfil del ministro de Sanidad para, incluso, plantearse una victoria, tal y como apuntan algunos sondeos.

Directamente relacionados con el proceso electoral en Cataluña, y con implicaciones imprevisibles en la política nacional, se encuentra el proceso para indultar a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Un mecanismo ya puesto en marcha que obliga al Gobierno a pronunciarse, toda vez que desde las filas socialistas tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como el ministro de Transportes José Luis Ábalos han dejado abierta la puerta a la concesión del indulto a pesar del informe de la Fiscalía, que sostiene que los políticos condenados pretendieron "la ruptura de la convivencia democrática". Una decisión que será analizada en términos políticos cualquiera que sea su sentido. Es previsible: o precio político, consecuencia directa del sí de ERC y compañía a los Presupuestos, o entrega del gobierno a la justicia retrógrada de este país. Veremos.

Podemos y PP ante el juez

No hay año en que no llegue con una agenda completa en los tribunales. En esta ocasión, con plena afectación de casi todos los órdenes institucionales. De fondo, la aparentemente congelada renovación del Poder Judicial. No debería demorarse más allá de pocas semanas la resolución definitiva de un asunto que ha consumido gran parte de las energías y el ruido de pasado curso. El PSOE cita en largo a Pablo Casado, receloso de cualquier movimiento que incluya a Podemos, mientras las filas de Pablo Iglesias se afanan en una reforma exprés que se salte la mayoría cualificada que hoy se requiere para proceder a la renovación de los cargos. Al tiempo, tanto en Radio Televisión Española como en el Defensor del Pueblo, se esperan noticias.

Ese Poder Judicial renovado en un sentido o en otro, o quizás permanentemente bloqueado, tendrá que tomar decisiones que afectan a un partido del Gobierno, al principal partido de la oposición y a la misma monarquía.

Se anuncia un horizonte judicial importante para Podemos, donde se deben resolver dos asuntos importantes que puede condicionar seriamente su papel dentro del Gobierno. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el 'Caso Dina', después de que la Fiscalía viera sólidos indicios de delito en su conducta. Por otro lado, sigue su cauce el "caso neurona", donde se persigue un presunto delito electoral por los contratos del partido morado con la consultora.

Habrá traca judicial también para el Partido Popular. Para el mes de febrero se espera el juicio sobre los Papeles de Bárcenas, donde se enjuicia la reforma de la sede del partido con dinero de la caja B del partido. Un juicio largo y que anuncia un importante desgaste para el partido hasta mediados de mayo. Todo, salpimentado con las nuevas revelaciones de la operación Kitchen, aún en proceso de investigación y con una comisión del Congreso por delante a la que está citado el propio Mariano Rajoy.

¿Cambios en la Monarquía? ¿Qué cambios?

Arranca un año complicado para Felipe VI y la institución que representa. La Casa Real ha quedado enclavada en el centro mismo del debate político. Anunció Pedro Sánchez en su rueda de prensa de "rendición" de cuentas una nueva hoja de ruta para la Corona, sin especificar en qué términos ni dar detalle alguno. Dejó ver que cuenta con el consenso del Rey para afrontar esos cambios que podrían pasar por una nueva Ley de la Corona, aunque el Partido Popular ya ha advertido que sólo la apoyaría si la nueva norma refuerza al monarca.

Habrá debate agitado y un trasfondo permanente: los sospechosos movimientos del rey Juan Carlos I. Al tiempo que avanzan las investigaciones sobre sus fortunas opacas y los regalos difíciles de justificar, empiezan las citas en los tribunales. Corinna Larsen declarará este mismo enero como testigo en el juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo por denuncia falsa contra el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán.

No está, pero se le espera. El posible regreso de Juan Carlos I de su 'exilio' en Abu Dabi sobrevolará el año y mantendrá el debate de que Felipe VI no tiene fácil escapatoria y que se reactivará en función de las necesidades del Gobierno ante un año en el que las consecuencias sociales y económicas del coronavirus se van a hacer sentir en toda su crudeza. Y ese es el verdadero reto político del año que ahora comienza.