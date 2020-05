Un informe del Ejército señala que el SARS de 2003 fue más peligroso pero el actual se contagia antes de dar síntomas

España volverá a sufrir dos oleadas más de la pandemia pero de menor gravedad y para las que estaremos mejor preparados. Estas son algunas de las conclusiones plasmadas en un reciente informe del Ejército —concretamente, de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT)— adelantado por ABC pero al que ha tenido acceso El Liberal. En el informe, además, se realiza una comparativa entre el el SARS-COV-2 —el coronavirus actual— y el SARS de 2003, que destaca que éste último fue más severo y de mayor letalidad. “La diferencia con el actual es que éste contagia antes de dar síntomas en tanto que el anterior contagiaba después de darlos, lo que dificulta enormemente la contención”, matiza.

Los militares también avisan de que no habrá vacunas que ofrezcan “una protección del 100%” y que ninguna que “haya seguido los protocolos occidentales de ensayos clínicos, podrá estar lista hasta enero-febrero de 2021”. Por otra parte, sostienen que, aunque el coronavirus no desaparecerá, la “inmunidad adquirida por los individuos contagiados, los muy posibles tratamientos eficaces que se descubran y la futura vacuna, determinará que los problemas que surjan sean mucho menores”. En cuanto a futuras reinfecciones, vaticinan que se producirán, si bien de menor gravedad: “Habrá un porcentaje de casos de personas que habiéndose contagiado vuelvan a hacerlo. Pero lo más probable es que, en estos casos, los síntomas sean mucho más leves y no de tipo pulmonar grave”.

El calor ralentizará la expansión del virus pero no lo detendrá

Por otro lado, el informe pronostica que habrá dos oleadas más de la epidemia y de que en verano descenderá el número de contagios puesto que el “calor ralentizará la expansión, pero no la detendrá completamente”. De esta forma, habrá una segunda ola de Covid-19 al final del próximo otoño, que posiblemente se repita al invierno siguiente. “Dado que existirá un mayor nivel de inmunidad social por el presente brote, que se dispondrá de más medios y se reaccionará más rápido, se espera que la intensidad de esa segunda ola sea menor”, prevé el documento. En cuanto a una posible tercera ola, “ésta estará ya muy disminuido. por disponer desde el principio de vacuna y tratamientos”. De todas formas, señalan que se tardará entre un año y año y medio en retornar a la normalidad.

Recomiendan una ‘app’ de control y mascarillas con filtro

El Ejército también reflexiona que el principal motivo de preocupación “no es tanto el número de casos severos o muertos, sino que se acumulen todos a la vez de nuevo y colapsen los servicios sanitarios”. En este sentido, recuerda que el aislamiento no ayuda a detener la expansión, “pero sí a ralentizarla”. Además, advierte de que sería “extremadamente importante” disponer de una aplicación de teléfono móvil de control de contactos para próximas oleadas, así como abastecerse de mascarillas con filtro del tipo FFP3, que no solo evitan contagiar a otros sino que protegen al portador. Por último, hacen hincapié en que el “mayor peligro en el futuro serán las aglomeraciones”.