La batalla del coronavirus se librará en África

La expansión o contención del coronavirus pasa en gran medida por cómo se actúe en África ante la pandemia. Estas es la tesis de un artículo publicado hoy en el diario francés Le Figaro bajo el título “Escenario de desastre en África ante la irrupción del coronavirus”. En él, se advierte de que si no se destinan ayudas ahora a este continente, éste podría convertirse en un reservorio del virus y retornar luego a los países del norte.

El coronavirus está llegando gradualmente a toda África. De momento, solo cinco de 54 Estados se han librado de su presencia —y estos datos no son 100% fiables—. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que, aunque los casos oficiales de la Covid-19 siguen siendo oficialmente pocos —5.287 infectados y 172 muertos—el virus pronto se propagará por todo el continente, por lo que su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha llamado a estos países a reaccionar con contundencia y rapidez.

Población joven pero con enfermedades pulmonares

Y es que, como señala la Fundación Mo Ibrahim en un informe publicado el 30 de marzo, la “capacidad de África para responder a la pandemia es muy débil”. Es cierto que el continente cuenta con la aparente ventaja del calor, pero no está demostrado que este factor frene su avance. En este sentido, otro artículo reciente en The Lancet sostiene que no existe un base de evidencia sólida para afirmar que el calor frenará la expansión del coronavirus: su progresión en Burkina Faso o Senegal, por ejemplo, sigue un patrón idéntico al de España.

Por otra parte, la juventud de la población juega a favor del país: la media de edad es inferior a los 20 años y los mayores de 65 años son solo el 3% del población. Pero dichos factores se compensan con otros agravantes. En especial, la fuerte presencia de enfermedades pulmonares como la tuberculosis o endémicas como la malaria —que debilitan el organismo—.

Por lo demás, un país como África no puede seguir el modelo de contención aplicado por Asia o Europa. Sus grandes megalópolis albergan barrios bajos donde elhacinamiento y la pobreza son extremos. “¿Cómo podemos, en un contexto en el que la mayoría de nuestros conciudadanos adquieren alimentos con los ingresos del día anterior, decretar sin previo aviso, un encierro general a largo plazo?”, se preguntó el pasado lunes el presidente de Benin, Patrice Talo. Así, muchos Estados, según informa la Unesco, han optado por confinamientos parciales —cierre de aeropuertos y lugares de culto, bloqueo de carreteras, etcétera— porque el riesgo de disturbios es demasiado grande.

Si no se actúa, la epidemia retornará al norte

Por todo ello, el secretario de general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó el martes que “África debe ser una prioridad absoluta de la comunidad internacional con una inversión masiva”. Si no es así, advierten los expertos, los contagios crecerán por millones. Para evitarlo, la ONU calcula que se precisarán 3 billones de dólares, tanto para combatir la pandemia como para respaldar la maltrecha economía africana. “Cuantos más pacientes haya, mayor será el riesgo de mutación del virus. A partir de entonces, todas las inversiones realizadas en una vacuna no servirán de nada y la enfermedad volverá del Sur al Norte”, alertó Guterres.