Sanidad ignora a parte de los muertos por COVID-19 en Cataluña porque dice que no les hicieron los test

El Ministerio de Sanidad ha rechazado este jueves contabilizar como fallecidos por COVID-19 a aquellas personas que no contaran previamente con una prueba diagnóstica que confirmara la enfermedad. De este modo, se ha negado a incluir en los listados de fallecimientos de la pandemia los últimos datos proporcionados por el Departamento de Salud catalán recogidos a través de las funerarias y que cifran el número de muertos en esta comunidad por culpa del coronavirus en 7.097.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido que desconoce el fondo de los nuevos datos aportados por Cataluña. Y ha asegurado que tienen que "discutir todavía mucho con ellos (en referencia al Departamento de Salud) qué significan realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias". "No tenemos", ha añadido Simón, "la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos, si tienen o no diagnóstico de coronavirus previo o no".

Confirmación complicada

Simón ha advertido de que la "confirmación de los datos es complicada" y ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas el número de fallecidos "que cumplen los criterios que se han acordado en la Ponencia de Alertas". Criterios que, además, "están coordinados" con lo que indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo de Control de Enfermedades.

De cualquier manera, el técnico del ministerio ha admitido que, si los fallecidos notificados por las funerarias y las residencias catalanas sí tenían diagnóstico confirmado de COVID-19, "tendrán que considerarse" dentro de los listados de víctimas de la pandemia.

La consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, ha explicado, por su parte, que la nueva política informativa del departamento obedece al objetivo de presentar ante los ciudadanos todos los datos sobre la pandemia, "con la transparencia máxima".

Desde Salud, y a través de una nota de prensa, se ha explicado también que, hasta ayer miércoles, solo se informaba del número de fallecidos por COVID-19 en los hospitales catalanes. Algo que no es cierto puesto que el mismo departamento y el de Asuntos Sociales han emitido cada noche, durante un par de semanas, comunicados en los que informaban también de los fallecidos en las residencias para mayores catalanas, si bien de forma separada y sin dar una cifra consolidada ni remitirla al ministerio. No se informaba de los fallecimientos en domicilios apelando a que no tenían los datos de las funerarias. Ahora van más allá y, con esos datos recogidos de forma oficial, informan, incluso, de los fallecimientos cuya causa no está claramente relacionada con la pandemia y que definen como "muertes en hospitales o casos no clasificables por falta de información".