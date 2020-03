Los Mossos denuncian a un hombre en Tarragona por escapar del hospital con Covid-19

Los Mossos d'Esquadra han denunciado administrativamente a un hombre en Tarragona que escapó del hospital en el que estaba ingresado por coronavirus.

La policía catalana ha explicado que el personal del centro médico les advirtió de que un paciente se había marchado sin recibir el alta.

Se trata de un hombre de mediana edad, que no estaba en estado grave, y salió del hospital vestido con ropa de calle.

Tras recibir el aviso, los Mossos le encontraron cerca del hospital y levantaron acta contra él por incumplir el decreto de estado de alarma.

Los agentes también gestionaron el reingreso del paciente en el centro, y la policía catalana ha pedido en un tuit recogido por Europa Press seguir las recomendaciones sanitarias por responsabilidad: "Hay decisiones que las deben tomar los profesionales de la salud", zanja el mensaje.

Hi ha decisions que les han de prendre els professionals de la salut. Localitzem i gestionem el reingrés d’un pacient amb possible positiu que havia marxat d’un hospital del Tarragonès. Per responsabilitat social seguiu les recomanacions sanitàries #coronaviruspic.twitter.com/uFAAvEKW0t