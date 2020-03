Médicos catalanes recetan ya cloroquina a sus pacientes con síntomas de coronavirus

Médicos catalanes empiezan ya a recetar cloroquina o hidroxicloroquina a sus pacientes de confianza con coronavirus. Aunque se están haciendo ensayos clínicos de este medicamento , combinado con otros, en todo el mundo- en Cataluña en el Hospital Can Ruti- el hecho de que ya se comercialice para otras enfermedades ha acelerado su uso.

Según ha podido saber El Liberal, el hecho de que algunos médicos ya lo estén recetando, combinado con que se trata de un medicamento con una producción baja, está provocando que haya carencia del mismo en las farmacias. La cloroquina se utiliza principalmente para prevenir la malaria y la amibiasis. Además, está también indicada para reducir los síntomas de la artritis reumatoide y para tratar otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico y discoide, liquen plano o porfiria cutánea tardía.

Entre sus defensores se encuentra el investigador francés Didier Raoult, quien afirma haber probado un medicamento llamado Plaquenil -uno de los nombres comerciales que recibe la cloroquina- en 24 pacientes. Seis días después sólo el 25% de ellos seguían portando el virus. En cambio el 90% de los que no recibieron el medicamento seguían dando positivo . " Es espectacular. La carga viral promedio de este virus es normalmente de veinte días. Teniendo en cuenta que todas las personas que mueren coronavirus aún portan el virus, podemos afirmar que no tenerlo cambia el pronóstico " Lo limitado de estas pruebas hace que no puedan tomarse como determinantes y por ello se están realizando ensayos clínicos con más pacientes y en combinación con otros medicamentos.

También EEUU ha dado luz verde al mismo y el presidente Donald Trump lo ha anunciado este sábado a través de su cuenta de Twitter como la solución a la pandemia, combinado con azitromicina.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....