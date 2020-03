Carrera contrarreloj para fabricar respiradores en 3D para hospitales

Los hospitales de toda España están al borde del colapso por el gran número de infectados con el coronavirus SARS-Cov-2. Ante esta alarmante situación, un grupo de ingenieros, desarrolladores de software y médicos con inquietudes tecnológicas, entre otras profesiones, de todo el mundo se han puesto a trabajar contrarreloj para crear mediante la impresión 3D respiradores automáticos y poder atender a más enfermos en hoteles o infraestructuras destinadas a este fin.

Este grupo estima que el 95% de las camas UCIs, las únicas con respirador automático, están ya ocupadas, y consideran que la situación se agravará en próximas fechas. Por este motivo, tratan de ayudar ante el inminente colapso del sistema.

Bajo el nombre CovidWarriors, el grupo entiende este Estado de alarma como una guerra sin cuartel contra el coronavirus. Este paraguas ha servido para estructurar los diferentes proyectos e iniciativas que van surgiendo en esta crisis sanitaria. La idea parte de Interesting People (IP), que les lleva reuniendo desde hace 12 años, motivo por el que ha sido muy fácil su coordinación en apenas 48 horas, con una lista de espera de más de 2.000 'makers' para poner en marcha las impresoras en 3D y fabricar todo el material necesario. En las redes sociales se han dividido por actividades, los ingenieros que desarrollan los primeros bocetos de los respiradores y la web Epidemixs.

"Cuando te unes con personas interesantes, salen cosas interesantes", ha asegurado uno de los portavoces autorizados a El Liberal. El grupo está implantado en 98 ciudades de todo el mundo, con unas 1.800 personas que ponen su conocimiento al servicio del resto.

Conocen los problemas de primera mano

Tras contactar de primera mano con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) de la mayoría de hospitales de España, los promotores coincidieron en que faltarían respiradores si la situación iba a más, como ha sucedido en los últimos días. "No hay respiradores suficientes", han destacado los portavoces del grupo consultado por este medio, que cifran en un total de 6.000 camas con respiradores en toda España, de las que 648 están en Cataluña.

Por este motivo, no descartan que se dispongan de hoteles y otras infraestructuras para albergar a posibles pacientes ante la imposibilidad de construir un hospital en diez días, como hizo China en Wuhan. "En diez días en España no hay ni permiso de obras", han señalado las fuentes consultadas.

Un respirador homologado cuesta 15.000 euros

Según este grupo, que tiene contacto directo con el MIT y Standford, fabricar un respirador homologado tiene un coste de unos 15.000 euros y están custodiados por los países. "Alemania ha prohibido su exportación, como han hecho otros países", han subrayado los portavoces de este grupo. Pese a conocer que los respiradores fabricados en 3D no cumplirán con los estrictos protocolos sanitarios, el grupo considera que no hacer nada no es una opción. "Es mejor esto que nada", han destacado.

Por ello, se están preparando para esta carrera contrarreloj, ya que esperan que en un máximo de ocho días, los hospitales estarán completamente colapsados. Por esta razón, se han puesto en contacto con la administración pública para darles a conocer el proyecto.

Además de los respiradores, también se están preparando y coordinando para poder realizar test mediante PCR, pero hay carencia del reactivo. A su juicio, fabricar estos test es muy barato, entre dos y tres euros, pero en laboratorios privados están llegando a exigir el pago de 400.

Epidemixs, la web para estar informado

Otro de las secciones de este grupo trabaja en Epidemixs, una web para seguir en tiempo real y datos oficiales toda la crisis del coronavirus. La herramienta no asesora en temas de salud ni tampoco sirve para remplazar las recomendaciones y directrices de los médicos. De hecho, recomienda llamar a urgencias en caso de creer tener una emergencia.

En la misma se pueden visualizar el número de casos de infectados, fallecidos y recuperados en todos los países del mundo, información sobre el Covid-19, los síntomas de la enfermedad y cómo afecta a los distintos grupos de riesgo -mayores, asmáticos, embarazadas...-, así como información para los sanitarios.

A su juicio, hay que optimizar los grupos de trabajo y seguir los modelos de Italia y Corea del Sur. En este sentido, han emplazado a las autoridades sanitarias realizar test en espacios abiertos, como gasolineras, en vez de enviar a los posibles infectados al hospital.