Buch pide mantener "la tensión" para evitar posibles rebrotes del COVID-19 y acusa a Sánchez de "improvisación"

El consejero de Interior, Miquel Buch, ha pedido este sábado a los catalanes mantener "la tensión" para evitar posibles rebrotes de COVID-19 en la comunidad. Si, aun así, se produjeran "será una adversidad muy grande" porque habrá que "volver atrás y lanzar por la ventana el esfuerzo de tantas semanas de tanta gente". "Hemos de ir avanzando hacia la normalidad", ha añadido, "con todas las medidas de seguridad posibles, de manera que, si hay rebrotes, sean los mínimos".

Buch, por otro lado, ha asegurado que la Generalitat tiene un "equipo de trabajo" pendiente de cómo se llevarán a cabo en Cataluña las diferentes fases de la desescalada. Pero también ha lamentado tener que estar pendiente "de la publicación en el BOE de qué condiciones cambiarán en las tres regiones sanitarias que pasarán a la fase 1". Y ha añadido: "Tenemos una hoja de ruta pero queremos verlo por escrito porque ya sabemos que Madrid a veces dice una cosa y después escribe lo contrario".

Improvisación en Madrid

El consejero de Interior ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez, al que se ha referido en varias ocasiones como "Madrid", de "improvisación" en la crisis sanitaria del COVID-19. Algo que, en su opinión, es lo que menos hace falta en estos momentos: "Ya ha habido más de una improvisación en todo. Entiendo que es difícil gestionar esto pero lo que menos necesitamos ahora es la improvisación y la inseguridad que nos está dando Madrid".

Buch, finalmente, no ha querido desvelar la previsión que maneja la Generalitat sobre el paso de Barcelona de la fase 0 a la 1 en el proceso de desescalada. "Estamos en contra de poner fechas", ha dicho en una entrevista en Rac1, "genera unas expectativas que puede que no se puedan cumplir. Salud controla en todo momento los parámetros que marcan cuándo se puede cambiar de fase. Si vemos que en los próximos días hay más regiones que pueden pasar a fase 1, lo propondremos. Pero no pediremos un cambio, como hacen otros, si no se está preparado".