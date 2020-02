El vicepresidente del Parlament acusa a la monarquía de sistema "autoritario" y de perseguir a "disidentes"

El vicepresidente primero del Parlament, el posconvergenteJosep Costa, ha acusado a la monarquía de ser un sistema "autoritario". Lo ha hecho en su cuenta de Twitter y en defensa de su compañera de partido, Laura Borràs, investigada por la presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo. "El lawfare monárquico", ha publicado Costa, "actúa como un régimen autoritario cualquiera".

En estos momentos, Costa está a la espera de lo que decida la Fiscalía tras la acusación del Tribunal Constitucional (TC) de presunta desobediencia. Una acusación dirigida también contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el secretario primero, Eusebi Campdepadrós. Los tres están acusados de haber desobedecido al TC por permitir la tramitación de propuestas parlamentarias a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

Costa ha acusado a la monarquía, además, de "persecución política de los disidentes". Una persecución que, ha añadido, "siempre se basa en acusaciones falsas, desproporcionadas e imprevisibles". Estas acusaciones, según Costa, pueden ser "a veces de violencia, a veces de corrupción". Y ha rematado el tuit asegurando que "pocas veces te dicen tan claro que es por tus ideas políticas".

El lawfare monàrquic actua com un règim autoritari qualsevol. La persecució política dels dissidents sempre es basa en acusacions falses, desproporcionades i imprevisibles. A voltes de violència, a voltes de corrupció.Poques vegades et diuen tan clar que és per les teues idees. https://t.co/0iGVIxlYtI