Una tertuliana de TV3: “Putísima España”

Desde que estalló la crisis del coronavirus, el separatismo no ha dejado de cargar contra España, culpando al Estado del que desean desligarse de la extensión de la pandemia. Sin embargo, mientras líderes políticos como Oriol Junqueras o representantes empresariales como Joan Canadell se han conformado con afirmar esta semana que en un Estado catalán hubiera afrontado mejor la crisis del coronavirus, otras personalidades optan directamente por el insulto. Es el caso de la colaboradora de TV3 y RAC1 Pilar Carracelas, que ayer resumió en la red social Twitter lo que pensaba sobre la actuación del Gobierno ante la epidemia de la Covid-19: “Putísima España”.

En particular, el tuit de Carracelas rezaba: “Putísima España, de verdad. Es que te acabas sintiendo muy sucia. Mucho. Qué horror”. Cinco minutos más tarde, Carracelas completó sus impresiones con este ruego: “Por favor, barramos de este Estado en descomposición, sin capacidad de generar nada bueno, a todos los políticos que, desde Cataluña, contribuyen a sostenerlo. Os lo pido”.

El grosor del descalificativo empleado por Carracelas le valió diversas críticas en las redes. Una de las más destacadas fue la de la periodista y exdirectora de la Corporación Catalana de Medios Audiovisules (CCMA) Rosa Cullell, que acusó a la tertuliana de TV3 de arruinar la convivencia: “«Putísima España». Ya no les vale con «Puta España». Al ultranacionalismo catalán se le desbordan los adjetivos superlativos. La difusión del odio por parte de comentaristas de medios públicos merece alguna reacción del Parlament. Destroza la convivencia”.

No es la primera vez que Pilar Carracelas, que colabora asiduamente en programas como Tot es mou de TV3 o El Mon a RAC1, se ve envuelta en la polémica a raíz de sus declaraciones subidas de tono. Sin ir más lejos, el mes pasado la periodista llamó en las redes a enviar “bombonas de llenas de coronavirus” a la sede de Foment por recomendar bajadas de impuestos.

Jo demano facilitar unes bombones plenes de coronavirus a la seu Foment del Treball com a resposta a aquests miserables. Amb l'edat mitjana que hi deu haver, potser encara ens surt a retornar. https://t.co/h0QRHMKduF

En otra ocasión, fue cuestionada por numerosos tuiteros por asegurar que estaba siendo espiada por el CNI: “Hoy, mientras hablaba por teléfono, mi interlocutor y yo hemos notado como un eco, «como cuando escuchabas una conversación en casa desde otro teléfono», me ha dicho. Gracias, CNI, por hacerme sentir importante”.

Avui, mentre parlava per telèfon, el meu interlocutor i jo hem notat com un eco, "com quan escoltaves una conversa a casa des d'un altre telèfon", m'ha dit. Gràcies, CNI, per fer-me sentir important.