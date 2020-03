Las redes sociales se mueven a favor de las medidas de aislamiento social voluntario contra el coronavirus

Las redes sociales son hoy el mejor vehículo que tienen los ciudadanos para comunicarse con los políticos. Pero, a la vez, estos las utilizan también para lanzar aquellos mensajes que les interesan. Y, en ocasiones, cuesta saber si los tuits obedecen realmente a iniciativas ciudadanas o tienen detrás una estrategia política con un objetivo determinado. Es lo que sucede en estos momentos en Twitter en España con la pandemia del coronavirus. La red social más activa lleva varias horas publicando miles de mensajes a favor de estrategias de aislamiento y de distanciamiento social para luchar contra la enfermedad. Y con muy pocas chanzas al respecto. Algo difícil de creer en un país como España, donde todos los expertos cuestionan que vaya a ser posible implantar medidas de cuarentena sin problemas y en el que hasta un atentado como el de Barcelona tuvo en Twitter su espacio de humor negro.

La etiqueta #YoMeQuedoEnCasa lleva varias horas como trending topic. En Italia, se ha utilizado varios días, incluso por famosos, para intentar que se respeten las normas de las cuarentenas. En el caso de España, médicos como Jacobo Mendioroz, del Institut Català de la Salut, la están utilizando para informar a favor de las medidas de aislamiento. Mendioroz, por ejemplo, recomienda a los tuiteros tener "un modelo claro de actuación", en el que el primer punto es "no salir si no es necesario". Mendioroz pide "cambiar las normas sociales de comportamiento" y "afear" la conducta a quienes aún crean que el coronavirus no es una amenaza seria. "Afead a vuestras amistades el tomárselo a la ligera", recomienda, "criticad los eventos multitudinarios. Dad ejemplo de responsabilidad".

Las medidas de salud publica no funcionan solas. Las recomendaciones no sirven si no se siguen.No todo lo que no debemos hacer debe ser impedido mediante sanciones.Aun no es tarde, veamos como conseguir hacer lo que todos queremos.(Hilo)#YoMeQuedoEnCasa — Jacobo Mendioroz (@JacoboMendioroz) March 12, 2020

Desde el perfil @retrochenta, con 207.000 seguidores, se apuesta también por el aislamiento voluntario de todos. "Las cosas se han puesto muy feas", advierten, "actuemos con responsabilidad personal para contener la expansión, siguiendo las recomendaciones de la OMS".

Las cosas se han puesto muy feas. Si los gobiernos de vuestros países aún no han tomado medidas para intentar parar esto, actuemos con responsabilidad personal para contener la expansión, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Tengan cuidado ahí fuera. #YoMeQuedoEnCasa#COVID19pic.twitter.com/CwhQcfznhA — retrochenta (@retrochenta) March 12, 2020

Youtubers como Jorge Cremades, con 127.000 seguidores, también la están utilizando para, a través del humor, concienciar también a los más jóvenes de la necesidad de tomar medidas de autoprotección para evitar en la medida de lo posible la extensión del contagio del coronavirus.

Frenar la curva

Más seria parece la etiqueta #FrenarLaCurva, que tiene como finalidad informar sobre la necesidad de evitar a toda costa que el virus colapse el sistema sanitario español. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tuiteado con este hashtag para anunciar la aprobación de un plan de choque contra la pandemia. "El Gobierno", ha tuiteado, "en coordinación con las Comunidades Autónomas, hará lo que haga falta, cuando y donde haga falta".

Hoy se reúne el #CMIN que aprobará medidas del Plan de Choque en respuesta al #COVID19. El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, hará lo que haga falta, cuando y donde haga falta. Juntos tenemos que #FrenarLaCurvahttps://t.co/8i3fIkcOLN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 12, 2020

Uno de los promotores de la etiqueta ha sido el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron, quien, este jueves, ha alertado a los tuiteros de que "no se expongan" y les ha pedido que "no salgan" porque la gravedad de la situación creada por la pandemia en España "no es una broma".

IMPORTANTE.‼️ Hay que difundir un único mensaje claro ahora para #FrenarLaCurva: en la medida de sus posibilidades NO SALGAN, NO SE EXPONGAN, NO ES UNA BROMA. Es responsabilidad de todos no colapsar el sistema. Sin alarmismos, pero con cabeza. Esto debe ser prioridad nacional. — Antonio Martínez Ron (@aberron) March 12, 2020

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, también ha empleado el #FrenarLaCurva para pedir que allí donde haya diagnosticados por coronavirus, el entorno no viaje a otros lugares.