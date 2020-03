El independentismo lo apuesta todo a Víctor Font para hacerse con el control del Barça

Siguen revueltas las aguas en Can Barça. Y es que el independentismo no va a dejar escapar la oportunidad de hacerse con las riendas de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo para poder contar con un escaparate impagable desde el que obtener los apoyos internacionales necesarios para que triunfe la causa. La actual directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu, no sirve para las tesis separatistas, a pesar de que ha sido tibia en esta cuestión. Y, así, el precandidato más activo en estos momentos y con más lazos con el independentismo es Víctor Font ( Granollers 1972) cofundador y CEO de Delta Partners Group, que en su ideario tiene como claves todos los mantras separatistas de hoy: referéndum, voto electrónico y el socio como ciudadano que debe determinar el futuro.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA en Esade, Font ha negado que tenga un proyecto político para el Barça. Sin embargo, en una entrevista publicada por La Vanguardia hace un año aseguraba que "el club no puede renunciar a lo que es" y añadía: "Sus raíces son catalanas y eso forma parte del ADN. Nuestra línea debe estar al lado de la voluntad mayoritaria del pueblo".

Propietario del 23% del diario independentista ARA, Font ha sido vinculado en varias ocasiones con Jaume Roures y Tatxo Benet. Sobre todo en su decisión de convertirse en presidente del Barça a través de la candidatura Sí al futur. El precandidato lo ha negado categóricamente. Sin embargo, fuentes del club aseguran que cuenta, como mínimo, con el apoyo de ambos. No es la primera vez que Font intenta llegar a la directiva del club. Ya lo hizo en 2010 dentro de la candidatura liderada por Marc Ingla, quien fue vicepresidente de Marketing y Medios con Joan Laporta. Quedaron en tercera posición y fue Sandro Rosell quien logró la victoria, con el apoyo del 61,35% de los socios.

Xavi, el entrenador

Apoyo que tiene también de Xavi Hernández, a quien ha prometido recuperar para el Barça como entrenador, lo que explica su negativa a entrenar al Barça en sustitución de Valverde. El hoy técnico del Al-Saad de Qatar se ha mostrado abiertamente a favor del referéndum independentista y no ha dudado en mostrar su apoyo a los llamados "presos políticos". En una entrevista en el diario de Font, aseguraba: "Yo me he mojado a favor del derecho a decidir [...] Y no digo si soy independentista o no. Lo que digo es que es una injusticia que haya presos políticos".

Lo cierto es que Font no ha negado su adscripción al independentismo, aunque su candidatura no se haya pronunciado de forma abierta a favor del mismo. Basta echar un vistazo a sus redes sociales para encontrar más de una referencia en positivo hacia la causa separatista.

No podem oblidar les nostres arrels i la nostra història per saber d'on venim i cap on cal anar https://t.co/EgKHc0yeng — Víctor Font (@victor_font) August 6, 2019

Desde el club aseguran que Font "cuenta con el apoyo de JxCat y ERC" y tienen claro que los medios independentistas se han posicionado claramente a su favor a la hora de hacer frente a la directiva de Bartomeu.

Medios y cargos independentistas

"Tiene a su disposición a los principales medios de comunicación", explican, "que ya colocaron estratégicamente al frente a sus directores simpatizantes con el independentismo para protegerle mediáticamente". Llama la atención en este sentido ver cómo el presidente de la Agència Catalana de Notícies (ACN) y actual director general de Medios en la Generalitat, Ignasi Genovés, ha alabado públicamente su candidatura.

@sialfutur un projecte sòlid, ben estructurat, transformador i il•lusionador de @victor_font per al Barça del 2030. pic.twitter.com/0HH9acVooR — Ignasi Genovès 🎗 (@iGenoves) March 2, 2020

Lo cierto es que Font recibe respaldos independentistas aunque sea de forma no explícita. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el separatista Joan Canadell, ha apoyado su proyecto de implantar el voto electrónico en el Barça. Y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, no ha dudado en criticar en público a la directiva de Bartomeu. Aunque, en su caso, lo ha hecho para alabar al ex presidente azulgrana Joan Laporta, quien ha anunciado su intención de volver a dirigir el club y sobre quien se dice que podría integrarse en la candidatura de Víctor Font.

La Cambra passa la pilota electrònica al Barça https://t.co/JtVkdzMUje — Víctor Font (@victor_font) September 14, 2019

També recordo l'acte a la Vall d'en Bas, amb en @joanlaportafcb aleshores president del Barça...quina diferència amb la Junta actual...A la Vall d'en Bas 45% de participació! pic.twitter.com/DpapIKNAxq — Elisenda Paluzie (@epaluzie) February 28, 2020

El independentismo ha intentado forzar la dimisión de Bartomeu con el llamado #Barçagate, acusando al actual presidente de promover la persecución de sus adversarios a través de las redes sociales. El presidente rescindió el contrato con una de las empresas acusadas, por considerar que había hecho un "uso inadecuado" de los perfiles. Y, además, puso en marcha una auditoría cuyos resultados dará a conocer en rueda de prensa en cuanto sean entregados al club.

Así las cosas, Bartomeu sigue en el ojo del huracán porque, como aseguran las fuentes consultadas por El Liberal, está en marcha un "complot político, mediático y económico" para que el separatismo se haga con las riendas del Barça. "Pretenden", aseguran, "que el club les sirva para impulsar su hoja de ruta y para plantar cara a España y a Europa". Algo que, concluyen, no será fácil, pues "la gran mayoría de los socios, entre el 80 y el 85%, no quiere que se utilice al Barça para favorecer a una causa política determinada. Prefieren al club independiente antes que independentista".