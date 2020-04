La selectividad, del 7 al 9 de julio

La selectividad, que tenía que celebrarse del 9 al 11 de junio, será del 7 al 9 de julio. Las pruebas de acceso para los mayores de 25 y 45 años serán el 20 y el 27 de junio. Las pruebas de aptitud personal para los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, que tenían que haberse hecho el 25 de abril, serán el 19 de junio. Este nuevo calendario se ha pactado en el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), cuyo secretario general, Lluís Baulenas, ha resaltado que "el calendario queda supeditado a las medidas que puedan adoptar las autoridades competentes en relación con la pandemia".En la misma reunión se han acordado los principios que, en este año excepcional, regirán la necesaria flexibilización, en la que ya han empezado a trabajar los coordinadores de las materias. Así, no se tratará de una reducción de temarios, puesto qeue los centros de bachillerato son autónomos en el diseño de la temporalización de los contenidos y las actividades de aprendizaje; no significará un cambio radical en la tipología de los exámenes que profesorado y alumnado conocen, practican y esperan; cualquier adaptación o flexibilización en la elección entre opciones, allí donde exista habitualmente, no puede alargar el tiempo de lectura de los enunciados ni la duración del examen, y esta adaptación o flexibilización no se puede hacer de manera universal y homogénea en todas las 29 materias que son objeto de examen en Cataluña, tanto por las características de la propia materia como de la tipología habitual del examen.