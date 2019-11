El frikismo procesista se da cita en las sectoriales de la Asamblea Nacional Catalana

Que el procés de independencia catalán está plagado de frikis es algo que ya pocos pueden poner en duda. Basta echar un vistazo a las acciones con las que, desde 2012, han intentado llamar la atención internacional o movilizar a sus propias bases para constatarlo. Pero si hay una entidad que se lleva la palma en lo que a concentración de grupos anómalos se refiere esa es la Asamblea Nacional Catalana (ANC), presidida hoy por la siempre polémica Elisenda Paluzie.

La ANC nació en marzo de 2012 y su primera presidenta fue Carme Forcadell, hoy en prisión por sedición cometida mientras fue la máxima responsable del Parlament catalán. Ya desde sus inicios, la entidad se organizó mediante grupos territoriales y sectoriales. Y es en estos últimos donde se pueden encontrar auténticos exponentes de lo que es el frikismo procesista.

Uno de los más activos es el de Psicólogos por la Independencia que se presenta como “un observatorio de la evolución del proceso mental, emocional y actitudinal que viven individual y colectivamente los ciudadanos de Cataluña”. Ciudadanos a los que divide entre “resistentes a este proceso de independencia” o “impulsores” de la misma “a nivel consciente e inconsciente”. Esta sectorial tiene también como función, según figura en la web de la ANC, analizar “las estrategias de las partes contrarias a la independencia” y hacer recomendaciones a la organización y a “las instituciones ciudadanas y gubernamentales”.

En su perfil de Twitter, estos psicólogos independentistas ofrecen asistencia telefónica “a los afectados por la represión” y talleres de “gestión de emociones” bajo el nombre de El proceso psicológico del procés. En estos talleres, prometen dar a los participantes “herramientas para combatir el desgaste emocional” de la supuesta represión española y para “reconstruir el relato”.

⬛⬜❗ Atenció: activem un servei d'assistència psicològica per als afectats per la repressió. Telèfon gratuït: 📞 93 347 17 14 extensió 1036 Servei possible gràcies als milers de sòcies i socis de l'@assemblea. Fes-te'n! https://t.co/r9xwMQ9rcf#ObjectiuIndependènciapic.twitter.com/2IapcVhK89