Un fallo informático impide votar a la militancia de Ciudadanos en mitad de fuertes críticas

Bochorno. No hay seguramente ninguna palabra mejor para definir lo que ha sucedido con las votaciones telemáticas para escoger a los compromisarios de Ciudadanos que deben representar a la militancia en la asamblea general del próximo mes de marzo que dieron comienzo en la medianoche del viernes. La versión oficial es que “fallo técnico del sistema informático”, gestionado por la empresa Scytl, ha provocado una caída de los servidores, lo que ha impedido a la práctica totalidad de los militantes con derecho a voto elegir entre los candidatos del sector oficialista Con Inés Unidos y Adelante y la lista alternativa de Ciudadanos Eres Tú. Ante el desastroso panorama, y para salvaguardar la pertrechada imagen de la formación naranja, el sector crítico ha pedido que se convoquen unas nuevas votaciones, pero esta vez en urna, como toda la vida.

En medio de feroces protestas y descalificaciones en las redes sociales de muchísimos afiliados de Cs y también en los grupos de WhatsApp de las agrupaciones locales, donde se palpaba el “nerviosismo” general y las “sospechas” de tongo, la gestora de Cs ha decidido, como parche de emergencia, prolongar de forma indeterminada el plazo de las votaciones, que concluía a las 0.00 horas del domingo, para compensar el tiempo perdido durante el apagón electoral.

Para apaciguar los ánimos, el secretario de Comunicación de la gestora y diputado de Cs por Málaga, Guillermo Díaz, ha comparecido en rueda de prensa y ha asegurado que "se ampliará el plazo todo lo que sea necesario por las horas que no se han podido realizar estas votaciones, de manera que se facilite y se garantice la votación de todos los militantes", pero sin precisar cuánto duraría esta prórroga.

Acusaciones de fraude y chapuza en las redes sociales

Las horas iban pasando y el malestar entre los afiliados que no podían ejercer su derecho al voto iba en aumento, para descrédito del partido naranja, que está siendo investigado judicialmente por sendos pucherazos en el proceso del voto telemático de las últimas primarias para elegir a los candidatos de Murcia y Castilla y León a las generales. A las acusaciones particulares de “fraude”, “chapuza”, "espectáculo lamentable" y “vergüenza”, entre otros, que se vertían por Twitter y Facebook de los afectados se iban sumando las del sector crítico de Ciudadanos, con el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, a la cabeza.

El propio Igea ha atendido a los medios de comunicación antes de comenzar un acto de Ciudadanos Eres Tú en Valencia y ha pedido a la gestora de Cs “un acto valiente”: que convoque unas nuevas votaciones “con un sistema limpio, seguro y en urna”, ha precisado el líder del sector crítico. Igea ha argumentado que si se mantiene el actual sistema de voto telemático “difícilmente se va a dar al partido la tranquilidad que necesita”.

El enojo del vicepresidente castellano-leonés ha sido tal que ha advertido que “en estas condiciones (el sector crítico) no presentaremos una candidatura a la presidencia del partido, porque no validaremos un sistema que está cuestionado”. Igea ha recordado que lleva meses advirtiendo de que el voto telemático “no era una buena idea porque era una opción frágil, vulnerable, que entrañaba riesgos y que está cuestionada. En Europa Occidental nadie la utiliza y no debería hacerse en un partido con dos procesos judiciales en marcha”, ha subrayado el líder del ala crítica.

La empresa Scyl, en el disparadero

Algunos tuiteros han puesto el foco directamente en los responsables de haber adjudicado el servicio a Scyl, una empresa que se encuentra en preconcurso de acreedores y con vinculaciones con el DiploCat. Scytl es la mercantil con sede en Cataluña que se encargó tanto del escrutinio como de la difusión de los datos para toda España de las elecciones municipales y europeas del pasado 26 de mayo de 2019. Se da la circunstancia de que la elección de los compromisarios para su V Asamblea General era la primera votación que Cs externalizaba en lugar de de organizarla por su propia cuenta como hasta ahora, para evitar las suspicacias levantadas por las últimas primarias.

Hacia media tarde, Ciudadanos ha remitido un comunicado a todos los militantes en el que lamentaba lo sucedido y aseguraba "estar molesto con la situación" provocada por la imposibilidad para votar. Por este motivo, desde la dirección de Cs se ha anunciado que "se tomarán las medidas oportunas respecto a este proveedor", pero que esto se haría una vez estuviera resuelta la incidencia informática "de la manera más rápida posible, que es lo más importante y prioritario".

El fiasco informático no podía explotarle en las manos a Ciudadanos en peor momento: con una imparable caída en la intención de voto, una sangría de bajas entre la militancia y de críticas por la falta de democracia y de transparencia del sistema organizativo interno y de sus máximos dirigentes. Francisco Igea ha definido a la perfección la losa que cae ahora sobre la credibilidad de la formación naranja. “Advertimos que Ciudadanos se jugaba su prestigio en estas elecciones, que se ponía en riesgo su imagen. Lo que ha ocurrido es inadmisible. Los 20.000 militantes del partido no se lo merecen”, ha sentenciado el vicepresidente de Castilla y León.