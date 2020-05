Los ex presidentes de la Generalitat cuestan un millón y medio de euros al año

La semana pasada, fue noticia el polémico aumento de las pensiones de los ex presidentes de la Generalitat, que se llevó a cabo oculto entre los decretos de emergencia del coronavirus. Pues bien, ahora estamos en disposición de ponerle cifras a lo que cuesta a las arcas públicas anualmente el mantenimiento de dichos exdirigentes: un millón y medio de euros. En concreto, los gastos, según cuenta El Independiente, equivalen a las pensiones compensatorias que reciben los ex presidentes del Govern y del Parlament, dinero que Ciudadanos ha exigido emplearlo en sanidad.

Así, la información sobre el citado coste fue facilitada por el Ejecutivo catalán a preguntas de Cs sobre el presupuesto liquidado en 2018. Durante ese año, Artur Mas ingresó un salario de 119.450 euros, mientras que el jubilado Pasqual Maragall recibió 89.588. Por su parte, José Montilla era a la sazón senador autonómico, por lo que no pudo cobrar emolumentos como expresidente del Govern. En lo referente a Carles Puigdemont, éste renunció a la pensión al no acatar la destitución a la que le obligaba el artículo 155 de la Constitución, así como para poder ejercer de diputado en el parlamento autonómico —escaño al que acabó renunciando para ser eurodiputado—.

La ley, aprobada por CiU y PSC en 2003 poco antes de que Jordi Pujol pusiese fin a su trayectoria política, establece un estipendio del 80% para los expresidentes al dejar el cargo durante la mitad de los años de su mandato, y una pensión de jubilación del 60% el resto del tiempo. Asimismo, se fijo la atribución de una oficina con sede física, personal a su disposición y agentes de seguridad.

La oficina de Pujol ha costado a los ciudadanos 5,6 millones de euros

Por lo que respecta al coste estas oficinas, incluyendo asistentes y alquiler, la de Montilla costó 462.113 euros; la de Artus Mas, 284.864 euros y la de Pasqual Maragall, 129.729. En cuanto a la de Puigdemont, se habilitó a mitad del ejercicio y supuso 91.747 euros. Estas partidas no incluyen el gasto de los coches oficiales ni la escolta de Mossos d’Esquadra, que corren a cargo de Interior. Por otra parte, en ellas no se recoge el coste de la oficina de Jordi Pujol, a la cual renunció un año antes cuando saltó el escandalo del dinero defraudado. No obstante, en los 14 años anteriores su coste ascendió a 5,6 millones de euros.

Los ex presidentes del Parlament también cobran pensión

Finalmente, también tienen derecho a pensión los ex presidentes del Parlament. Esta jubilación la disfruta en la actualidad Joan Rigol, Núria de Gispert y Carme Forcadell, así como la viuda de Joan Raventós. En 2018, esas asignaciones costaron 276.900 euros, mientras que el total de las partidas —incluyendo todos los gastos antes mencionados— ascienden a 1.623.419 euros. Ciudadanos ha propuesto dejar de pagar dichos gastos, tal como ya han hecho territorios como Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares o Andalucía.