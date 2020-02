La presidenta de la ANC compara los cortes de la frontera con un "entrenamiento"

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, ha comparado los cortes en la frontera de La Junquera del pasado mes de octubre y noviembre con "un entrenamiento". "El sentido de estas acciones debe ser proteger o acompañar una declaración de la independencia", ha afirmado. Por esta razón, ha asegurado que si Quim Torra, presidente de la Generalitat, hiciera efectiva la declaración de independencia el independentismo estaría dispuesto a bloquear las fronteras.

"En la desobediencia se debe tener claro qué peligros estás dispuesto a asumir para conseguir los objetivos", ha dicho Paluzie. "Convocar algo que puede implicar la ilegalización de la Asamblea, encarcelar a sus setenta y siete secretarios por terrorismo sin un objetivo político no tiene sentido. Esto tiene sentido si políticamente vamos alineados", ha dicho.

"Bloquear las fronteras tiene sentido para proteger una declaración de independencia. Lo que se hizo fue una demostración de fuerza y entrenamiento", ha afirmado en una entrevista a Vilaweb. A su juicio, los actos vandálicos realizados en diversas carreteras catalanas por Tsunami Democràtic fueron parte del cambio de estrategia para evitar que se pudieran tomar medidas legales directamente contra las organizaciones convocantes.

El anonimato de Tsunami Democràtic garantiza la protección a los responsables

"Me parece evidente que en un contexto de represión estas acciones se hicieran a partir de una plataforma anónima para protegerse de la represión", ha asegurado Paluzie. A su juicio, Tsunami Democràtic, desactivado y desaparecido de las movilizaciones desde hace dos meses, fue el instrumento del independentismo para "realizar determinadas acciones de desobediencia civil con un poco más de protección".

Según ha dicho, numerosos independentistas creen que si la presión en las calles y los cortes se hubieran prolongado en el tiempo se habría "provocado un cambio político", pero ha mostrado sus dudas al respecto al apreciar la inmadurez de los políticos para proclamar la independencia de forma unilateral. "Si no son maduros políticamente, da lo mismo que el bloqueo durara dos días o seis", ha señalado.

La máxima dirigente de la ANC ha asegurado que es más fácil mantener un movilización si hay un objetivo claro y se quiere alcanzar con determinación, como ocurrió el 1-O. En este sentido, ha indicado que dos millones de personas defendieron esta consulta, cuya ley establecía una declaración de independencia.

Defiende la unilateralidad

A su juicio, la movilización debe estar acompañada por el movimiento político. "Si no hubieran existido las consultas populares (de 2009 y 2010 en diversos municipios, incluido Barcelona) no se habría hecho el 9-N o el referéndum. Sólo con las consultas populares no se consigue la independencia", ha indicado.

De cara a las elecciones autonómicas, el objetivo de Paluzie es que el independentismo alcance el 50%. "Es posible que esto sea un catalizador", aunque ha admitido "un problema" si hay un rechazo mayoritario a la vía unilateral. "El resultado de estas elecciones puede cambiar las cosas", ha advertido.

La líder de la plataforma independentista más activa desde 2012 ha asegurado que la ANC molesta por "hacer, pensar y defender la unilateralidad". A su juicio, esta vía para conseguir la ruptura con el resto de España es criticada por excluyente. "Se deja una parte del independentismo fuera", ha admitido, pero no cede en su empeño. "Renunciar a la unilateralidad es equivalente a renunciar a la independencia en el contexto en que estamos", ha apostillado. Así, ha considerado que no debe esperarse para llegar a un acuerdo consensuado con el Estado, pero espera que no se llegue a la confrontación civil.