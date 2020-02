El presentador estrella de TV3 defiende un acercamiento a los castellanohablantes

Toni Cruanyes, presentador de la segunda edición de informativos de TV3, defiende que la televisión pública catalana debe acercarse a los castellanohablantes.

"No me toca a mí decirlo, no soy el director de TV3, pero es cierto que deberíamos intentar que el público castellanohablante, que conoce el catalán porque lo ha aprendido en la escuela, sienta nuestra televisión como la suya propia. Y esto, a menudo, no pasa", ha señalado en una entrevista a El Temps. "No sabría decirte cuál es la estrategia que tenemos que seguir", ha matizado.

Ninguno de los programas de la televisión pública catalana se presenta en castellano, aunque sí dejan libertad de elección a los tertulianos y entrevistados. A su juicio, la emisión de películas en castellano tampoco ayudaría a captar espectadores.

Por otro lado, ha considerado que si la Generalitat volviera a estar presidida por un castellanohablante se caerían muchos de los clichés, en referencia a José Montilla, que era tildado de 'charnego' por no haber nacido en Cataluña. "A menudo se ha usado de excusa para aquellos que han querido retratar la sociedad catalana como intolerante o como poco sensible a la realidad de los que no eran de aquí, creo que esto ya está superado", ha añadido.

Arrimadas, el ejemplo de Toni Cruanyes

"En cualquier caso, ahora -continúa-, los problemas de integración y de cohesión social vienen de otra parte, pero no de la lengua materna o del lugar en que ha nacido quien sea". En este sentido, ha puesto de ejemplo a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos cuando ganó las elecciones del 21-D, "habiendo nacido fuera, haciendo bandera de la lengua castellana, pero en un catalán perfecto y con una integración total a lo que es la cultura propia de Cataluña".

También ha considera que se debería hacer más trabajo en incorporar colaboradores a TV3 de diferentes edades, orígenes religiosos y culturales. "Son objetivos que se deberían tener sobre la mesa, y no tengo ninguna duda de que la dirección de TV3 los tiene presentes". "Otra cosa es que no vamos lo suficientemente rápido", ha apuntado. En este sentido, cree que en TV3 "faltan más Mohamed, Ousman, Nayat, Martínez, etc. para representar bien la sociedad catalana actual. Nos falta esta diversidad y es una asignatura pendiente".

Por otro lado, ha elogiado la labor social de TV3. Según ha dicho, el ente público ha logrado que no haya ataques xenófobos o no haya crecido un partido de extrema derecha en el seno del catalanismo, en referencia a PxC, o que haya muestras de solidaridad con los refugiados, concienciación sobre el papel de la mujer y la lucha contra la violencia machista.