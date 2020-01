Un presentador de TV3 anuncia seguros médicos para nacionalistas

“En Mútuacat siempre me atienden en catalán. ¿Puedes decir lo mismo de tu seguro? Cámbiate a Mútuacat. Cuida de tu salud, cuida de tu país”. Estas son las razones que aduce en un anuncio uno de los presentadores estrella de TV3, Quim Masferrer, para persuadir a los espectadores de que se pasen a Mútuacat, una peculiar entidad que ofrece seguros médicos a clientes de ideología nacionalista. El spot forma parte de una serie de cuatro que, desde el pasado noviembre, se ha estado emitiendo en TV3 a la carta y en redes sociales. En otro de ellos, Masferrer también recuerda que la mutua en cuestión fue una de las pocas que no cambió su sede fiscal tras el octubre de 2017. “Mútuacat se quedó en Cataluña”, apostilla un voz en off.

Y es que la principal baza de esta compañía, uno de cuyos lemas reza “si eres catalanista, estamos de acuerdo”, es su compromiso con la causa catalana. “No tenemos ningún miedo en reconocer públicamente que defendemos la lengua y la cultura catalanas”, sostienen en su web. “Creemos en nuestras instituciones, en nuestros representantes y en nuestros medios de comunicación públicos”.

Garantizan un catalán impecable

Esta actitud militante se traduce en que, por ejemplo, todos los beneficios que obtiene la aseguradora se revierten exclusivamente en territorio catalán. “Te garantizamos que tu dinero se queda en casa”, promete otro de sus eslóganes. También en que la lengua vehicular de todas sus comunicaciones es el catalán, idioma del que garantizan un uso exquisito gracias a un servicio propio de asesoramiento lingüístico. No en vano, en 2016 recibieron el premio Pime a la Qualitat Lingüística y un año más tarde el galardón ACCID-Òmnium Cultural por su “defensa y uso de la lengua catalana”.

Sin embargo, Mútuacat no desea aparecer como un actor intolerante en la cuestión lingüística. Así, en un apartado de su web aclaran cómo actúan cuando se presenta en sus instalaciones una persona que no entiende catalán: “Evidentemente, respetamos todas las lenguas. Cuando una persona interesada se pone en contacto con nosotros, le atendemos en catalán. Si nos informa de que no entiende la lengua catalana, inmediatamente cambiamos de idioma: inglés, castellano, francés, alemán…”.

Por una economía sin “injerencias”

Siendo ésta su filosofía, a nadie sorprenderá que la mutua haya participado en las distintas ferias de Consum Estratègic organizadas por la Assemblea Nacional Catalana. Tal y como explica Mútuacat, el objetivo pasa por “empoderar al ciudadano en el proceso a la independencia”. “La economía sin injerencias políticas”, informan a sus clientes, “es el eje central de cualquier sociedad democrática. No lo dudes y usa tu poder como ciudadano soberano y libre para cambiar las cosas”.

Aunque en la actualidad esta mutua de salud muestre un perfil muy politizado, esto no siempre fue así. Nació en 1968 bajo el nombre de Mutua Manresana como organización “solidaria y participativa”, pero no fue hasta septiembre de 2015 — tras perder dos millones de euros en facturación a raíz de la crisis— que decidió rebautizarse como Mútuacat y presentarse como una empresa abiertamente nacionalista y partidaria del procés. La operación no pudo resultar más exitosa: entre 2016 y 2017, su facturación se acrecentó un 16,5%, retornando a los niveles precrisis.

Un presentador polémico

Tampoco es casual la elección del presentador Quim Masferrer como protagonista de su nueva campaña. Como saben muchos de sus seguidores, el conductor de El Foraster es un firme defensor de la secesión de Cataluña y ha participado en diversos actos en favor de lo políticos presos. Esta faceta como activista le ha valido más de una polémica, siendo la más agria la ocasión en que se refirió a los españoles como una “panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda”. Ello no impidió, no obstante, que un par de años más tarde, en 2017, el humorista fuese el encargado de dar las campanadas en TV3 junto a otro rostro conocido de la casa: Ruth Jiménez.

La campaña de Mútuacat no ha dejado indiferente al escritor y fundador de Ciudadanos Xavier Pericay, que, inquirido por El Liberal, se muestra muy crítico con su mensaje: “Esta mutua no hace otra cosa, en el fondo, que perseguir el régimen de monopolio del que disfrutó la industria textil catalana hace un par de siglos. Ellos lo llaman estructuras de Estado, pero no es más que burdo y tribal proteccionismo”. Así, según Pericay, sus responsables recurren a una suerte de “arancel ideológico” para que los catalanes nacionalistas les prefieran a otras empresas. “Eso sí”, agrega, “no renuncian a extender la validez de sus seguros al resto de España. Representan, en definitiva, esa Cataluña del pasado a la que el nacionalismo sueña con devolvernos”.