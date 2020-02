El portavoz del PP en Barcelona denuncia pintadas en la fachada de su empresa: "Bou fatxa"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha denunciado este viernes a través de su cuenta de Twitter la realización de pintadas amenazantes en la fachada de su empresa, el horno Jaime Bou. "He trabajado duro toda mi vida", ha publicado Bou en la red social, "y, con esfuerzo, me he comprometido siempre con la creación de empleo. Así amaneció mi empresa en el día de hoy".

He trabajado duro toda mi vida, y con esfuerzo me he comprometido siempre con la creación de empleo. Así amaneció mi empresa el día de hoy. Mi apoyo y agradecimiento a mis trabajadores!! Son mi mayor fuerza! No dejaremos de luchar por una #Cataluña unida!! pic.twitter.com/Fk3tWmXxVo — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) February 28, 2020

Bou ha mostrado su "apoyo y agradecimiento" a los trabajadores de su empresa, unos 80. "Son mi mayor fuerza", ha asegurado. Y ha advertido a los autores de las pintadas, presuntamente separatistas, a la vista de los mensajes, que no dejará de defender a España en Cataluña. "No dejaremos de luchar por una Cataluña unida", ha advertido Bou.

No es la primera vez que Bou sufre los ataques del separatismo. Sus panaderías fueron objeto de boicot independentista mientras estuvo al frente de la organización Empresaris de Catalunya, cargo que dejó cuando fue elegido concejal por el PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Además, su directora general, María Moya, fue también víctima de las amenazas contra Bou, cuando en noviembre del año pasado pintaron enfrente de su casa una diana con el nombre de su jefe en el centro. Lo denunció también en Twitter: "Totalitarismo cada vez más insoportable".