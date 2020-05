La polémica por la derogación de la reforma laboral sacude el panorama político

El pacto entre PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral del PP ha generado una gran sacudida en nuestro panorama político, cuyos efectos también se han hecho notar en Cataluña. Y es que, pese a que el acuerdo entre socialistas y Ciudadanos para extender el estado de alarma parecía haber dinamitado los puentes entre los republicanos y el Ejecutivo, ahora ERC ha celebrado la derogación que pretende éste. Asimismo, está por verse qué efectos tendrá en el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos el hecho de que los primeros hayan matizado que la derogación no será “integra”, tal y como pretenden los segundos.

En cuanto a sus consecuencias en Cataluña, el dirigente de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado que, tras el pacto entre el Gobierno y EH-Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, su formación votará a favor: "Es una buena propuesta y la vamos a votar". Lo explicó ayer en declaraciones al canal 24 Horas de TVE, en el que reiteró el compromiso de su partido para derogar esta reforma al ser "uno de los punto más importantes del apartado socioeconómico" de su programa. "Cuando la derogación de la reforma laboral se plantee en el Congreso de los Diputados votaremos a favor", ha insistido el vicepresidente de la Generalitat.

El PSOE matiza que la derogación no será “integra”

Sin embargo, y tras el revuelo ocasionado, el PSOE matizó anoche a última hora que el acuerdo alcanzado con EH-Bildu y ya no derogará integramente la reforma laboral del PP antes de que acaben las medidas extraordinarias por el coronavirus, una acuerdo que había permitido la abstención de los abertzales en la prórroga del estado de alarma. Así, en una “nota aclaratoria”, el PSOE puntualiza ahora que, en particular, derogará la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, así como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Por otro lado, también derogará la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Iglesias reclama que se cumpla con lo pactado

Esta matización no ha gustado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que esta mañana ha declarado en una entrevista a Catalunya Ràdio: “Voy a ser cristalino en esto: Pacta sunt servanda (lo pactado obliga)” y “lo firmado es lo acordado, cada partido puede hacer las matizaciones que quiera”. El líder de UP, que exige la derogación “integra”, ha recordado que en el programa de gobierno con el PSOE no se habla de una derogación parcial, sino de derogación de la reforma laboral “literal”, ha manifestado. “El pacto que firman ayer los máximos responsables de cada grupo dice lo que dice, y por tanto, ese es el acuerdo. Después, cada partido puede decir lo que quiera o hacer las matizaciones que quiera”, ha subrayado.