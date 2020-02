Una nueva plataforma independentista cercana a Puigdemont pone en riesgo el 'reinado' de la ANC

Una nueva plataforma independentista podría poner en riesgo la influencia que, hasta ahora, ha tenido en el soberanismo la Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida por Elisenda Paluzie. Bajo el nombre de Independentistes d'Esquerra, la nueva entidad ha dado a conocer un manifiesto en el que se presenta como aliada del eurodiputado y fugado de la Justicia española Carles Puigdemont. Considera, además, que el Consell per la República creado por el ex presidente en Waterloo es la "expresión institucional embrionaria" de la Cataluña independiente.

La plataforma ha sido creada por unas 50 personas que, de una u otra manera, han sido parte activa del procés. Es el caso de Josep Andreu, alcalde de Montblanc (Tarragona), histórico de ERC y que esta semana ha roto el carné republicano tras 30 años de militancia. Barajan, incluso, la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones autonómicas, cuya fecha de celebración dará a conocer el presidente Quim Torra una vez sean aprobados los presupuestos de la Generalitat.

Hasta el momento, llevan recogidas 2.823 adhesiones al manifiesto y tienen previsto celebrar una asamblea abierta a finales de marzo para poner en marcha un "proyecto emergente de liberación nacional" que trabajaría como sucursal en Cataluña del Consell per la República de Puigdemont. Y es en ese objetivo donde chocarían de frente con la ANC, acostumbrada a liderar el movimiento independentista de forma transversal pero que, en los últimos tiempos, ha perdido poder de convocatoria y ha empezado a ser objeto de críticas por soberanistas de a pie que consideran que ya no muestra el empuje de años atrás. Dentro de la propia ANC, ha surgido un movimiento que, bajo el nombre Exigents, también cuestiona a la actual dirección de la entidad. Y, al igual que Independentistes d'Esquerra, cree que el trabajo debe girar en torno a Carles Puigdemont y al Consell per la República.

Independentistes d'Esquerra denuncia, por su parte, la falta de una hoja de ruta "compartida por instituciones, partidos y entidades soberanistas". Algo que, hasta hace no tanto tiempo, había promovido la ANC. Y considera que solo un ente "ideológicamente transversal" puede poner fin a la situación de "estancamiento" y de "posible retroceso al autonomismo" en el que se encuentra el procés. Así, buscan el apoyo de aquellos que "identifican la catalanidad, la prosperidad, la libertad y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo con la consecución de un estado propio".

Puigdemont, el líder

Independentistes d'Esquerra se deshace en elogios en el mismo manifiesto hacia Carles Puigdemont, cuya línea política ha sido siempre de derechas. Puigdemont, aseguran en el manifiesto, "simboliza la persistencia del compromiso colectivo con la causa de la independencia". Pero, añaden, necesita una "entidad organizativa que articule y supere las actualmente existentes", en clara referencia a su intención de ocupar el espacio que hasta ahora había liderado la ANC.

La plataforma, finalmente, no muestra ni en su manifiesto ni en su presentación ningún gesto hacia los líderes del 1-O que actualmente cumplen condena en prisión por la celebración del referéndum ilegal. Es más, considera que solo Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han dado "prioridad a la independencia". Y es que no solo la ANC puede verse afectada por la creación de esta entidad, sino también ERC, cuyo liderazgo del independentismo pende de un hilo tras su acuerdo con el PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una mesa de diálogo sobre Cataluña que se reunirá por primera vez el próximo miércoles.

El tablero político catalán, cerca de la próxima convocatoria electoral, se llena así de piezas que muestran que el independentismo está cada vez más fragmentado, a pesar de las llamadas a la unidad que hacen a diario los líderes de las formaciones que han liderado el procés, JxCat y ERC.