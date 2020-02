Francisco Igea, muy cerca de presentarse como candidato alternativo a Arrimadas

Decía que no quería, pero al final no le va a quedar más remedio. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, líder de una de las corrientes criticas de Ciudadanos que piden más democracia interna y un nuevo modelo de partido, podría anunciar en los próximos días que le disputará a Inés arrimadas la presidencia del partido. Según su propio equipo Igea se estaría viendo abocado a tomar esta contundente decisión ante la falta de negociaciones y de diálogo con la candidatura oficialista de la formación naranja.

A falta de menos de una semana para que se cierre el plazo de admisión de candidaturas a la presidencia de Ciudadanos, todo apunta a que Francisco Igea será la alternativa crítica a Arrimadas. Mucho habrían de cambiar las cosas para que el líder la corriente critica Ciudadanos Eres Tú no dé el paso adelante que le reclama una parte del partido. Y no será por las discrepancias con el sector oficialista (que también) sino porque los del equipo de Arrimadas ni siquiera les cogen las llamadas.

“Ahora es el momento de sentarse a hablar, pero no nos responden. Hemos intentado contactar, pero nunca hay respuesta. Con esta actitud nos están empujando a presentarnos”, ha explicado a El Liberal, Fernando Navarro, viceconsejero de Transparencia de Castilla y León y mano derecha de Igea. “Lo único que nos ha propuesto Inés Arrimadas es un debate de candidatos cuando nosotros lo que queremos es un debate sobre el modelo de organización, no de candidatos”, ha lamentado Navarro. El sector crítico propone un modelo de partido que reparta el poder entre las agrupaciones territoriales (lo que también se conoce en el argot político como barones o baronías) recortando el poder casi absoluto que ahora ostentan ahora el presidente y la Ejecutiva Nacional de Cs.

Última oportunidad de encuentro en Valladolid

La última oportunidad para acercar posiciones entre el sector oficialista y el crítico y llegar a algún tipo de consenso o de punto de encuentro será el próximo lunes, cuando está previsto que Inés Arrimadas participe en un acto electoral de su candidatura en Valladolid. “Iremos a escuchar y, si se puede. a hablar” con la candidata a presidenta, ha avanzado el viceconsejero de Transparencia.

Al día siguiente, finaliza el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de Cs, y todo apunta a que si no salta la banca ese día Francisco Igea hará pública su decisión de concurrir a los comicios. Por si quedaban dudas, Navarro ha reiterado que los representantes de las diferentes corrientes críticas “a día de hoy, estamos más cerca de presentarnos que antes” como alternativa a lista oficialista.

Fernando Navarro ha hecho un balance positivo de la campaña de la plataforma Ciudadanos Eres Túen su periplo por España, defendiendo más democracia interna en la formación naranja. “Donde hemos podido presentarnos hemos recibido un apoyo mayoritario, de más de la mayoría de los afiliados”, ha asegurado Navarro. Lo que se ha traducido, según el miembro del sector crítico, en que 102 agrupaciones hayan presentado enmiendas a la ponencia de Estatutos siguiendo las líneas marcadas por las corrientes críticas de 'Ciudadanos Eres Tú'.

Denuncia por falta de transparencia

Donde se han cosechado más adhesiones ha sido en Castilla y León, seguida de Madrid, Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia, y donde menos en Andalucía y Valencia “porque no se ha podido llegar”, ha relatado el viceconsejero castellano-leonés. El portavoz de las corrientes críticas de Cs ha aprovechado para denunciar “la falta de transparencia” de la Gestora de Ciudadanos, porque no les está facilitando “ni cifras reales ni resultados creíbles.” de la participación de la militancia en las asambleas extraordinarias de las agrupaciones, en las que se están discutiendo y consensuando las mociones a la ponencia de Estrategia y la ponencia de Estatutos. “Los números no están claros”, ha reiterado Navarro.

Francisco Navarro tampoco se ha mostrado conforme con el papel que está jugando la Junta Gestora de Ciudadanos durante el proceso electoral porque está siendo ostensiblemente “asimétrica, cuando debería ser neutral”, y no decantarse públicamente ni por los oficialistas ni por los críticos. El viceconsejero de Transparencia también ha cargado contra el reglamento precongresual vigente durante las elecciones de Cs, porque minimiza la presencia compromisarios del sector crítico en la asamblea general.

El motivo del desequilibrio entre críticos y oficialistas es que es tanto los miembros de la actual gestora como los de la nueva ejecutiva (en principio oficialistas) ya acapararán “un tercio de los votos”, lo que pone las cosas muy cuesta abajo a Ciudadanos Eres Tú. Así, para conseguir que se impusieran las tesis de los que defienden más democracia interna y un nuevo modelo de partido, estos deberían arrasar entre los dos tercios de compromisarios restantes, una empresa titánica y prácticamente imposible. “Es muy difícil pelear con mano atada a la espalda”, ha reconocido Navarro.

Pactar con el PP es firmar la disolución de Cs

Fernando Navarro se ha posicionado en contra de los principios de acuerdos alcanzados entre Inés Arrimadas y el presidente del PP, Pablo Casado, para presentarse de forma conjunta en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco y, previsiblemente, también en Cataluña. Porque en Galicia la operación se antoja muy compleja por la cerrazón del líder conservador Alberto Núñez Feijoo. “Firmar estos pactos con el PP es lo mismo que firmar un acuerdo de disolución de Ciudadanos. Será una fusión con el PP por absorción de Cs”, ha reprochado el consejero castellano-leonés.