El nacionalismo quiere recuperar el Barça más activista

Fue presidente del Barça entre 2003 y 2010 y, nueve años después, Joan Laporta baraja volver a ser candidato a dirigir el club de fútbol catalán más conocido del mundo. Pese haber perdido contra Josep Maria Bartomeu la última vez que se presentó a las elecciones, Laporta insiste en volver y cuenta con el apoyo del independentismo más acérrimo así como de los medios afines, como TV3, dirigida por Vicent Sanchis.

Laporta está ya "preparando un plan de acción" para presentar su proyecto en el caso de que no se presente otra candidatura que sea de su agrado, según declaró en Rac1. "Si veo que no hay ningún candidato que me guste", dijo, "y ahora mismo estoy en esta situación, sí, me presentaré". El regreso de Laporta puede interpretarse también desde el punto de vista político. Y es que Joan Laporta es un independentista acérrimo que, en 2010, logró llegar al Parlament como candidato de la formación Solidaritat Catalana per la Independencia, en la que también militaba de forma activa el jurista Alfons López Tena.

Con Laporta como presidente, el Barça no solo logró los mejores resultados de su historia, con el famoso sextete de 2009 como máximo exponente, sino que empezó a presentarse abiertamente como el club de fútbol del catalanismo más intenso. Ya fuera de la presidencia azulgrana, Laporta aseguraba que "hay que hacer política con el deporte" y que "desde un club de fútbol, hay que hacer país".

Crítico con la tibieza de Bartomeu

Lo cierto es que Joan Laporta ha sido extremadamente crítico con la tibieza que han mostrado los actuales dirigentes del Barça con el procés o con los condenados por el referéndum del 1-O. Así sucedió el pasado mes de octubre, cuando se dio a conocer la sentencia del 1-O. A través de Twitter, Joan Laporta lanzó duras críticas al Barça por mostrarse "poco comprometido" con la causa independentista. En otro tuit, Laporta calificó la sentencia de "injusta y cruel".

El comunicat del @FCBarcelona_cat és poc compromès. Falsejant la realitat no parla de presos polítics, i és incomplet perquè no anuncia cap acte o gest de suport als #presospolitics i a les seves famílies.#SentenciaProces#Barçahttps://t.co/XTvUmuUANw — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 14, 2019

La sentència és injusta i cruel i serà un element fonamental perquè la lluita per la llibertat continuï.#HoTornaremAFer — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) October 14, 2019

Recientemente, ha afeado a la directiva del Barça no atender a las peticiones de la organización anónima Tsunami Democràtic para llevar a cabo sus protestas durante la celebración del Clásico de la semana pasada.

Penso que el #FCBarcelona hauria de fer costat a les propostes de #TsunamiDemocràtic . #SpainSitAndTalk és una crida al diàleg per resoldre aquesta situació d’excepcionalitat i la retallada de drets i llibertats que està patint Catalunya. — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) December 16, 2019

Piqué y Messi

En la misma entrevista en RAC1, Joan Laporta apostó por Gerard Piqué como su posible sucesor en su hipotética presidencia del Barça. "Será lo que él quiera ser en el Barça", aseguró, "es un culé de cuna y una persona muy preparada". En su opinión, Piqué tiene como virtudes "una inteligencia emocional extraordinaria" y "sabe hacer negocios". "Con poco que se prepare en determinados aspectos, estará preparado para ser presidente", añadió Laporta.

El ex presidente blaugrana también se refirió a Leo Messi en el mismo programa. Considera que al argentino se le tiene que renovar "siempre y hacer los esfuerzos económicos, deportivos y humanos que hagan falta". "Que él se sienta valorado", recomendó Laporta, "como el mejor jugador del mundo y de la historia2.