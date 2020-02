Los letrados del Parlament aclaran que Torra sí puede seguir al frente de la Generalitat

El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, ha negado que el grupo de letrados de la cámara haya presentado un nuevo informe según el cual Quim Torra no podría seguir al frente de la Generalitat si no es diputado. Bayona ha señalado en una nota "aclaratoria" que Torra podrá seguir ejerciendo la presidencia de Cataluña, a pesar de la inhabilitación como diputado ordenada por la Junta Electoral Central.

En la misma nota, Bayona ha explicado que los letrados del Parlament presentaron un recurso contencioso administrativo en contra de la inhabilitación de Torra solicitando medidas cautelares como la suspensión de la inhabilitación. En este recurso, los letrados utilizaron como argumento la "duda interpretativa" existente sobre si el Estatuto de Autonomía exige o no la condición de diputado para poder ser presidente. "Exponer esta duda interpretativa", ha señalado Bayona, "podía ser relevante para convencer al tribunal de suspender el acuerdo en beneficio del principio de seguridad jurídica". De este modo, Bayona ha intentado aclarar la confusión generada en torno a la postura de los letrados este martes.

Cuestión interpretativa

El letrado mayor ha aclarado que "en ningún caso" se ha indicado en el recurso "que mantener la condición de diputado era indispensable para ser presidente de la Generalitat". "No hay, por tanto, ninguna contradicción", ha añadido Bayona, quien también ha señalado que el artículo 67.2 del Estatuto "se puede interpretar". En este artículo, se establece que "el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlament de entre sus miembros". Y los letrados del Parlament entienden que "es una norma que se puede interpretar en el sentido de que puede significar mantener la condición de diputado".

Sin embargo, indicar en el recurso esta posible interpretación no significa, según el letrado mayor, "que se haya de interpretar necesariamente así". Por ello, ha añadido Antoni Bayona, en el recurso también se insiste en "la necesidad de suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central para que no se produzca inseguridad jurídica".

Bayona ha concluido su nota señalando que la exposición de esta posible interpretación forma parte de "una estrategia jurídica" y asegurando que los letrados de la cámara se mantienen en la postura de que Quim Torra puede seguir siendo presidente de la Generalitat a pesar de estar inhabilitado como diputado.

Lo cierto es que los bandazos que, aparentemente, han dado los letrados del Parlament a la hora de sustentar que Torra pueda o no seguir siendo presidente de la Generalitat son llamativos. En un primer informe, señalaron que no podría dado que la condición de diputado era imprescindible. En el segundo, se decantaron por la tesis de la duda interpretativa. Tesis que, según Bayona, mantienen en su recurso. Pero no se puede obviar que todo puede estar condicionado por la amenaza del PP de presentar una querella contra Torra por usurpación de funciones si se demuestra que el independentista ha ejercido como presidente sin poder serlo.