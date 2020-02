Los letrados del Parlament dicen ahora que Torra sí debería ser diputado para mantener la presidencia

Los letrados del Parlament han vuelto a pronunciarse, a través de un informe, sobre si Quim Torra puede ser presidente de la Generalitat a pesar de haber sido inhabilitado como diputado por la Junta Electoral Central en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y lo han hecho regresando a la tesis mantenida en su primer documento, según el cual la condición de diputado es necesaria para poder ejercer la presidencia de la Generalitat.

El informe forma parte del recurso que la Generalitat presentará contra la inhabilitación de Torra, cuyo cumplimiento, aunque no haya aún sentencia firme, fue corroborado por el Tribunal Supremo la semana pasada. Previa a esa confirmación, los letrados de la cámara emitieron un informe según el cual Torra podría seguir al frente de la presidencia pues la condición de diputado no era imprescindible para ello. En ese informe se indicaba que Torra podría seguir siendo presidente porque "no es necesario que sea diputado". Tres son las condiciones que debe reunir cualquier persona que quiera presidir la Generalitat, según explicaron entonces fuentes parlamentarias a El Liberal basándose en las conclusiones de los letrados: ser diputado, presentar un programa y tener mayoría en la cámara. Sin embargo, "perder una de estas condiciones no obliga a perder la presidencia", aseguraron las mismas fuentes, que apuntaron que, incluso, el escrito de la JEC "ya deja claro que una cosa es ser diputado y otra ser presidente".

Tesis de JxCat y ERC

Ahora, sin embargo, los letrados vuelven a la teoría inicial de que ser diputado sí es imprescindible. "La condición de diputado es, por tanto, requisito necesario para ser Presidente de la Generalitat y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido de que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolla el cargo", reza el escrito, recogido por El Periódico.

El recurso de los letrados, por otra parte, pide al Tribunal Supremo que acepte las medidas cautelares solicitadas en su día por Torra y ya rechazadas pues considera que se están poniendo en riesgo los derechos del aún presidente a la presunción de inocencia y a la participación política al aplicar la inhabilitación sin existir sentencia firme. Además, consideran que la orden de la Junta Electoral Central es de "legalidad más que dudosa" y aseguran que podría vulnerar las competencias del Parlament. Tesis que, hasta ahora, han mantenido Torra, sus abogados, JxCat e, incluso, ERC.