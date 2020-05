El jefe de prensa de Buch arremete contra ‘El País’

El director de comunicación de la Consejería de Interior de la Generalitat,Joan Maria Piqué, de nuevo en el ojo del huracán. Apenas una semana después de protagonizar una sonora polémica por haber llamado a conseguir la secesión mediante un conflicto armado —˝Es un enfoque que no aún no hemos probado pero tal vez funcionaría”, sugirió Piqué en su perfil de Twitter—, Piqué ha arremetido ahora contra uno de los cabeceras más importantes de la prensa no separatista: El País.

A raíz de la publicación por parte del diario de Prisa de un artículo crítico con la manipulación informativa de TV3, el jefe de prensa de Miquel Buch afirmó la siguiente: “A mí se me habría caído la cara de vergüenza de encargar una pieza así, de escribirla, de editarla, de maquetar la página, de editarla y de publicarla”. A pesar de haber desatado la indignación de Piqué, la pieza de El País no entra en valoraciones subjetivas y se limita a consignar que la línea editorial del canal autonómico es abiertamente favorable a la tesis separatistas. Entre los casos más destacados que prueban su parcialidad, el texto destaca que un informativo mantuvo durante 14 minutos en pantalla un rótulo que atribuía a Madrid el “origen” del coronavirus.

A mi m’hauria caigut la cara de vergonya d’encarregar una peça així, d’escriure-la, d’editar-la, de maquetar la pàgina, d’editar-la i de publicar-la. pic.twitter.com/PamYjSiB2T — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) May 11, 2020

El artículo también da cuenta de que los principales programas asumen el discurso del Govern y las duras críticas que éste lanza contra el Ministerio de Sanidad, así como de las continuas apariciones de Quim Torra. Finalmente, denuncia el radicalismo de algunos de sus colaboradores, como Jair Domínguez o Pilar Rahola, y se hace eco de las quejas del comité de la propia cadena autonómica, que ha criticado la “colonización ideológica” del canal y pide ser “escrupulosos”.

Un informe de Reporteros sin fronteras lo acusó de intoxicar

Al margen del radicalismo del que hace gala en las redes sociales, Piqué —que fue jefe de prensa de Artur Mas y estrecho colaborador de Carles Puigdemont, tanto durante su presidencia como en Bélgica—, ha sido cuestionado en más de una ocasión. Cabe recordar, por ejemplo, que la corresponsal de Le Monde en España, Sandrine Morel, denunció en su libro En el huracán catalán que Piqué la presionó para que escribiese a favor del secesionismo: “Si compramos dos páginas de publicidad de Le Monde, escribirás lo que tus jefes te digan”. En la misma línea, un informe de Reporteros sin fronteras acusó a Piqué de haber acosado e intoxicado a periodistas nacionales y a corresponsales internacionales.