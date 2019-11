ERC ha vuelto a ser la fuerza más votada en unas elecciones generales en Cataluña. Con el 100% de los votos escrutados, la candidatura con Gabriel Rufián al frente ha mantenido la hegemonía cosechada el pasado 28-A. La participación ha caído apenas dos puntos respecto al 28-A, hasta el 72%.

Los republicanos, que mantienen como jefe a Oriol Junqueras, ha perdido dos escaños y 155.380 votos, para sentar a 13 diputados en el Congreso. Esquerra ha conseguido el apoyo de 865.012 votantes.

Los de ERC se sitúan por encima del PSC, aunque los socialistas liderados por Meritxell Batet reducen la brecha. Los de Esquerra han ganado en todas las provincias a excepción de Barcelona, donde se han quedado con siete diputados, a apenas 20.000 votos del PSC. Han obtenido también dos escaños por Tarragona, Lérida y Gerona, respectivamente.

El PSC reduce la distancia con ERC

Los socialistas catalanes se han dejado por el camino 365.864 votos, hasta contabilizar un total de 596.393. La presidenta del Congreso no ha podido hacer campaña debido a un problema de salud. El PSC ha obtenido el 20,74% de los votos y 12 escaños, manteniendo el resultado de hace seis meses. Los socialistas han tenido representación en todas las provincias de Cataluña, con Barcelona como principal bastión y la única que no ha ganado ERC.

Junto a Batet, la cabeza de lista por Barcelona, han entrado en el Congreso Francisco Polo, Mercè Perea, José Zaragoza, Lídia Guinart, Francisco Aranda, Carmen Andrés y Arnau Ramírez. Por Tarragona, el PSC incrementa en un escaño su representación, con Joan Ruiz i Carbonell y Sandra Guaita.

La entrada de los "ingobernables" de la CUP

La CUP es la principal ganadora en estos comicios. Entra en el Congreso por primera vez en su historia, pero el independentismo solo gana un escaño respecto al 28-A, hasta sumar 23 de los 48 que se reparten en Cataluña. Los antisistema han cosechado dos escaños, ambos por Barcelona, y se han quedado a apenas unos 2.000 votos de obtener el tercero en Gerona. La extrema izquierda más radical tendrá la representación de Mireia Vehí y Albert Botran tras obtener 243.380 votos, más del doble de Front Republicà, la formación que se quedó fuera del Congreso el 28-A.

"Excepcionalidad". Así ha definido Eulàlia Reguant, portavoz de CUP, la situación actual en Cataluña. Según sus cifras, el 15% de Cataluña no ha podido votar debido "a la Ley de Extranjería, a los políticos presos y porque "miles de residentes en el extranjero que no han recibido las papeletas". También se ha referido a la "excepcionalidad" por el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y se ha quejado de que se les haya permitido votar. "No es la fiesta de la democracia, vivimos en medio de un apartheid que genera ciudadanos de primera y de segunda", ha asegurado Vehí. "Haremos una enmienda al régimen", es la consigna dada a los dos diputados por parte de la formación, que asegura que serán "un voto ingobernable" en el Congreso.

A su juicio, los derechos no solo se ganan en las urnas, sino con la movilización y por ello ha pedido sumarse a las convocatorias de 'Tsunami Democràtic' a partir de este lunes.

JxCat, con Puigdemont, gana un escaño

La formación encabezada en el Congreso por Laura Borràs ha sumado un escaño más en esta cita electoral y obtener unos 25.000 votos más, hasta un total de 525.456, el 13,70% de toda Cataluña. "Ni un voto atrás y un escaño más", ha dicho exultante la líder de la formación en estos comicios tras conocer el resultado.

Los de Carles Puigdemont han entrado por Barcelona con cuatro asientos. Además de Borrás, jurarán o prometerán el cargo Míriam Nogueras, Jaume Alonso-Cuevillas (independiente) y Genís Boadella. Uno por Tarragona, Ferran Bel; dos por Gerona, Mariona Illamola Dausà (independiente) y Sergi Miquel Valentí; y otro por Lérida, Concepció Cañadell Salvia.

En Comú Podem, la formación de Asens resiste el envite

Jaume Asens ha liderado la candidatura de la confluencia catalana de Unidas Podemos y ha mantenido los siete escaños obtenidos el pasado 28-A, con el 14,17% y 545.235 votos, 70.000 menos que hace seis meses. "Es un buen resultado", ha asegurado Asens tras conocer los resultados. "Nuestro espacio es relevante y de referencia en Cataluña", ha apuntado el cabeza de lista, que ha dividido a las distintas formaciones entre "progresistas" y de "derechas". "Pedro Sánchez ha convocado de nuevo a las urnas y ha beneficiado a la extrema derecha. Ahora tenemos un nuevo reto y hay que sentarse para asumir un compromiso antifascista, un dique de contención porque están en juego las bases constitutivas de la democracia", ha comentado.

Partido Popular mantiene la esperanza

El Partido Popular se conjuraba para mantener su presencia en el Congreso por Cataluña. Con Cayetana Álvarez deToledo al frente de la formación en estas generales en Cataluña, los populares han cosechado cerca de 85.000 votos más respecto al 28-A, el 7,42% del total de los votos y dos escaños. Junto a la portavoz del PP en el Congreso ha entrado también María de los Llanos de Luna, exdelegada del Gobierno en Barcelona.

Vox y Ciudadanos, la cara y cruz

Vox ha incrementado su presencia en Cataluña, 93.580 votos más que el 28-A y el 6,3% del total del escrutinio. La formación ha entrado con dos diputados por Barcelona, Ignacio Garriga y Juanjo Aizcorbe, y se ha quedado a 5.580 votos de entrar en Tarragona.

Ciudadanos ha sido el gran batacazo de la noche, al obtener tan solo dos de los cinco escaños del 28-A. La formación liderada por Inés Arrimadas en la comunidad autónoma ha contabilizado 171.878 votos, 201.942 votos menos que hace seis meses, y se queda con el 5,94%. La formación ha perdido dos asientos por Barcelona y uno por Tarragona. Junto a Arrimadas solo se sentará Fernando de Páramo.