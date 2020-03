Salut admite que "seguramente" hay más muertos por coronavirus en Cataluña de lo que se reconoce

La pandemia de coronavirus en Cataluña no afloja ni un ápice y, por lo menos, no va a dejar de hacerlo durante las próximas tres semanas, lo que supone que el confinamiento decretado por el decreto de alarma (y que se ampliará en 15 días el próximo miércoles), podría ser insuficiente. En Cataluña, en las últimas 24 horas, la cifra oficial de infectados por el devastador virus se ha incrementado en 1.221 personas y 245 fallecimientos, con lo que el número de positivos supera los 6.000 y el número de víctimas mortales ronda los 300 muertos. Pero las cifras podrían ser incluso mayores de lo que se reconoce.

Además, todavía permanecen ingresados en estado muy grave en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los diferentes hospitales catalanes, 551 afectados que podrían fallecer irremediablemente en las próximas horas. Los guarismos no incluyen a los miles de personas con síntomas leves de la enfermedad que son enviadas a sus casas a seguir con la cuarentena y a las que no se les hace la prueba del coronavirus.

Las cifras de afectados por la epidemia son cada día que pasa más escalofriantes. Pero es muy posible que sean todavía peores de los que se publicita pues la propia consellera de Salut, Alba Vergés (JxCat), ha reconocido en declaraciones a TV3 que "seguramente hay muchos más" fallecidos e infectados de los que se reconocen en las cifras oficiales. Durante los primeros días del confinamiento obligatorio, diversos colectivos de médicos y personal sanitario ya advirtieron de que las cifras oficiales que se proporcionaban diariamente no coincidían con las reales porque la Generalitat estaba intentando maquillarlas para no sembrar el pánico en la población y para proyectar hacia la ciudadanía que en Cataluña se estaban haciendo las cosas mejor que en otras partes de España, como por ejemplo en Madrid.

Muchos enfermos de entre 20 y 50 años

La mayoría de los afectados por la neumonía de Wuhan son ancianos y personas de edad avanzada, pero en contra de lo que se cree hay muchos enfermos "de entre 20 y 50 años", ha indicado la consellera de Salut. No obstante, este último colectivo tiene mayores expectativas de sobrevivir al virus que el de las personas de mayor edad, que además ven agravada su situación por el hecho de que si los médicos tienen que elegir entre dos enfermos (por falta de material sanitario o de espacio en la UCI), están optando por salvar a los menores de 65 años, como ya se ha explicado desde El Liberal. Desde que comenzó el brote, los hospitales catalanes han dado de alta a 728 personas que dieron positivos por COVID-19.

Los científicos no se ponen de acuerdo sobre la fecha en la que podría alcanzarse la punta máxima de la expansión del coronavirus, pero la mayoría coinciden en apuntar que un mes de severo confinamiento de la población podría ser insuficiente. Los más optimistas vaticinan que, con mucho esfuerzo y si se siguen a rajatabla las cuarentenas, el pico máximo podría alcanzarse a principios de abril como sostienen el catedrático de Análisis Matemático en la Universidad de Santiago de Compostela, Juan José Nieto Roig, o el experto en demoscopia Juan Miguel Becerra. Menos optimistas son los modelos con los que trabaja la Universidad Politécnica de Valencia, que fija la cima de la curva de contagios entre el 14 y el 16 de abril y el poco optimista pronóstico del físico y profesor de la URV de Tarragona, Ález Arenas, que lo pospone hasta la llegada del verano.

En Cataluña, el enclave con una mayor cifra de afectados por el COVID-19 sigue siendo Igualada, donde la Generalitat reconoce la existencia de 228 casos positivos -seis de ellos en estado muy grave- y 32 fallecidos. En el conjunto de España, la cifra de infectados ha alcanzado los 33.089 infectados (4.517 más que el domingo); mientras que el número de muertos se ha disparado en un 26,8% y superando la barrera psicológica de los 2000 fallecidos, con un total de 2.182 víctimas mortales, 462 más que las contabilizadas 24 horas antes. España ya reporta el 12,3% de los fallecidos mundiales.

Se suaviza la tendencia al alza

Pese a la gravedad de los mismos, los datos podían estar aportando un rayo de esperanza. El director del centro de emergencias, Fernando Simón, ha subrayado que el ritmo de crecimiento de la infección se ha situado en el 14% diario, lo que significa que “se está suavizando la tendencia al alza” pero que no se puede bajar la guardia porque “todavía no se ha llegado al pico máximo de la curva”, a partir del cual la pandemia empieza a remitir. También es una buena noticia que uno de cada diez enfermos ya ha sido dado de alta, pero eso no evita que siga siendo necesario mantener el confinamiento de toda la población pero sin un parón total de la actividad económica.

Paralelamente, a las quejas de los profesionales sanitarios que denuncian que la falta de material sanitario -mascarillas, guantes, batas y respiradores- está haciendo más difícil la lucha contra el coronavirus se ha abierto un nuevo debate sobre la forma en la que se está adquiriendo el material por parte de las autoridades españolas. Al intento de estafa hecho público por la Generalitat, se ha de sumar las denuncias de algunas agencias de exportación e importación que acusan al Gobierno de estar perdiendo encargos en China por falta de pago. Algunos colectivos de emergencias también han denunciado a través de las redes sociales que los equipos de protección que les llegan son cada vez de más bajo nivel

#CoronavirusARV porque no se habla de los equipos de protección que cada vez son de mas bajo nivel? pic.twitter.com/nOamFZKlHA — Eyrsal Emergencias S.L. (@eyrsal) March 23, 2020

O del caso extremo de la UCI delHospital de Soria en el que se protege a los enfermos con simples bolsas de basura porque no llegan los suministros de material medico que no se cansan de reclamar.