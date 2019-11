La indigestión de Colau tras el revés judicial a la remunicipalización del agua

Ada Colau no ha encajado aún el nuevo revés judicial a su proyecto estrella de la pasada legislatura. Agbar le ha ganado la batalla en los tribunales y la alcaldesa de Barcelona insinúa que el Tribunal Supremo se ha dejado influenciar por una de las grandes corporaciones económicas en España.

"No nos dejaremos intimidar por esta decisión", ha asegurado Colau en declaraciones a Rac1, donde ha tildado de "extraño" que el Alto Tribunal haya tumbado su proyecto con "una enmienda a la totalidad" tras ganar la batalla en el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC). El Supremo ha dado validez a la sociedad mixta formada por Aigües de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), constituida en 2012.

El convenio inexistente

Para Colau, le llama la atención el cambio de Sala de los recursos de Agbar . "Oh casualidad", ha llegado "a la sala que determinó que la sentencia de las hipotecas no se podía aplicar". "No es normal", ha asegurado Colau. "Hay detalles que llaman la atención. Al Supremo la causa ha cambiado de sala tres veces hasta llegar a la misma que tumbó las hipotecas porque ponía en peligro las entidades financieras", ha afirmado Colau. Fuentes del Supremo han afirmado a El Liberal.cat que el recurso ha seguido las pautas establecidas, desde su admisión a trámite, reparto y la deliberación.

"Un dato curioso: Agbar tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para hacer formación a los jueces en materia de agua". Desde el CGPJ han asegurado que el convenio se firmó en 2011 y se rompió en 2015. "No existe" desde hace cuatro años han afirmado las fuentes consultadas por este medio, al tiempo que se realiza este tipo de convenios con otras empresas, han señalado. Para Colau se trata de una "especie de feudalismo judicial".

Colau se hace la víctima

"Hace años que conocemos Agbar y que nos sentimos acosados con este tema, pero no nos dejaremos intimidar", ha asegurado la alcaldesa, sin presentar prueba alguna de este supuesto acoso, una muestra más del descuadre de sus planes para hacer su proyecto estrella.

El proyecto de Colau trataba de quitar la concesión del agua a Agbar, pese a estar asociada a la AMB. La confluencia catalana de Unidas Podemos esperaban tener la razón del Alto Tribunal, el mismo contra el cargan ahora. Este plan de remuncipalización se ha complicado a partir de esta sentencia.