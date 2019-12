Los independentistas crucifican a Risto Mejide por decir que Junqueras no es un preso político

Negar la condición de "preso político" a los líderes del procés que actualmente cumplen condena en prisión por intentar la ruptura de Cataluña y España suele conllevar fuertes críticas por parte de los independentistas catalanes. Si el escenario para esa negación es Twitter, la caza de brujas por parte de los radicales del procés está más que asegurada. Es lo que le ha sucedido hoy al presentador Risto Mejide, que ha publicado en esta red social un tuit en el que afirmaba que, en su opinión, Oriol Junqueras "no es un preso político".

El coste de ser catalán no independentista. Los que lo expresamos, lo sufrimos todos los días. Y pasa también por aguantar insultos como éste. Y no, en mi opinión NO es un preso político. pic.twitter.com/022l4Twoqo