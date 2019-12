El líder independentista Lluís Llach insulta al fiscal del juicio al procés: "Un facha"

El cantautor Lluís Llach, líder independentista, ex diputado autonómico y presidente del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente ha vuelto a dar rienda suelta a su animadversión por todo lo que huela a España en su cuenta de Twitter. En esta ocasión, el destinatario de sus críticas ha sido el fiscal del juicio al procés, Javier Zaragoza al que ha definido como "un facha" en uno de sus tuits.

El ataque de Llach a Zaragoza obedece a unas declaraciones de éste en una entrevista a L'Observateur de Maroc et d'Afrique. En la misma, Zaragoza considera que existen semejanzas entre la fallida declaración de independencia catalana y el golpe de Estado de Antonio Tejero de 1981. "Existen similitudes y también notables diferencias. En aquel, una fuerza armada penetró en el Congreso de los Diputados con el fin de sustituir al Gobierno de la Nación. En este, se ha tratado de un alzamiento de carácter institucional, que ha surgido desde el poder constituido de una Comunidad Autónoma, en el que no se ha utilizado fuerza armada y con fines rebeldes cuales son derogar la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional", explica Zaragoza en la entrevista, recogida por el digital Público.

No es la primera vez que Llach utiliza su cuenta de Twitter para insultar abiertamente a quienes no apoyan la causa independentista. El pasado sábado no tuvo ningún problema en tildar de "gentuza" a Pedro Sánchez y su equipo de negociadores. Lo hizo antes de saber que JxCat también se reuniría con el presidente en funciones con motivo de la ronda de encuentros convocados por Sánchez para intentar formar gobierno.

Estimades i estimats que sou a la presó o a l'exili. Em sembla q huria d'anar al metge. No em puc creure q aquestes negociacions arribin enlloc. Em falta fe en Ñ(concepte, Iu), l'esperança la tinc posada en objectius més indys i de caritat, amb aquesta gentussa, ni una moneda🌹🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) November 29, 2019

Lluís Llach fue nombrado presidente del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente por Quim Torra. Esta entidad tiene como misión llevar a cabo el debate previo a la redacción de una hipotética constitución catalana. Llach aseguró el pasado mes de julio que "el objetivo final de este proceso es debatir qué país queremos". El fórum debería haber convocado ya encuentros por todo el territorio catalán. Unas citas que deben finalizar en marzo del año que viene para, una vez recogidas todas las propuestas, redactar un documento que se presentará "solemnemente" ante el Parlament.