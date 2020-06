El independentismo utiliza las protestas antirracistas de EEUU para reivindicar la República Catalana

La maquinaria independentista se activa para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento por el Covid19. Hoy, durante la sesión plenaria del Parlament de Cataluña, el diputado de ERC, Sergi Sabrià, ha aprovechado las protestas antirracistas de EEUU para reivindicar la República Catalana después del confinamiento por el Covid19. Una práctica que durante los últimos días se está extendiendo entre los movimientos independentistas.

Sabrià ha lamentado que “en todos los lugares se están perdiendo derechos y libertades”. “No nos quedamos solo en Cataluña, ponemos la mirada en los EEUU, hemos visto cosas que nos estremecen estos días. Black Lives Matter. Todas las vidas importan, en Estados Unidos y aquí. La cuestión de fondo no es sólo no ser racista, sino ser claramente antirracista. En todas partes del mundo, ahora que quema Minneapolis y también antes".

“No queremos control social, ni discriminaciones raciales, no se debe retroceder, sino de avanzar en derechos y libertades, combatiendo todas las desigualdades estructurales, porque no hay reconstrucción posible post-covid si se mantienen los privilegios más salvajes de algunos y si no somos capaces de romper con el status quo”, ha añadido.

El republicano ha finalizado reivindicando la República Catalana como la solución a todos los males: “Garantizar los derechos y tejer una sociedad más justa significa es mejorar la vida de la gente. No dejaremos nunca de hacerlo porque mejorar la vida de la gente es inseparable de la República Catalana que necesitamos y que nos urge más que nunca”.

🎥[VÍDEO] @sergisabria al #Parlament: "Garantir els drets i teixir una societat més justa significa millorar la vida de la gent👫. No deixarem mai de fer-ho perquè millorar la vida de la gent és indestriable de la #RepúblicaCatalana que necessitem i que ens urgeix més que mai" pic.twitter.com/uVsOmgmv6D — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) June 3, 2020

Òmnium: “Nuestro país es víctima del racismo”

Òmnium Cultural, la entidad independentista presidida por Jordi Cuixart, utiliza las protestas de EEUU por la muerte del afroamericano George Floyd, para hacer un extraño paralelismo y denunciar que Cataluña sufre racismo. El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri escribía en su cuenta de Twitter: “#BlackLivesMatter es también una llamada a apoyar y hacer red con todos aquellos que, también en nuestro país, son víctimas del racismo. En una UE con más de 19.000 muertes en el Mediterráneo, en una Cataluña donde el 15% de la población no tiene derecho a voto, hay militancia antifascista”.

El #BlackLivesMatter és també una crida a donar suport i fer xarxa amb tots aquells qui, també al nostre país, són víctimes del racisme. En una UE amb més de 19.000 morts al Mediterrani, en una Catalunya on el 15% de la població no té dret a vot, cal militància antifeixista. pic.twitter.com/FOwsQqiqF0 — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) June 2, 2020

Mauri acompaña el texto con ‘totum revolutum’ de imágenes que considera hechos racistas. Estadísticas de fallecidos en el Mediterráneo que señalan a la Unión Europea, un comunicado de SOS Racismo que denuncia que el 15% de personas que viven en Cataluña no pueden votar en las pasadas Elecciones Generales del 10N por su condición de extranjero o que hoteleros y arrendadores de Lleida, no quieren alojar temporeros a pesar que pagan por adelantado.

CUP y BILDU reivindican “Black Lives Matter”

Hasta el independentismo más radical ha aprovechado el lema viralizado de “Black Lives Matter” para hacer suyas las reivindicaciones y atacar a la policía.

Miembros de la CUP que participaron en las protestas de Barcelona ante el edificio del consulado americano el pasado lunes 1 de junio, señalaban en sus perfiles de redes sociales: “De los Países Catalanes a la revuelta contra la impunidad policial y por la justicia. Hoy nuestro puño y corazón con las que luchan en todo los EEUU”.

Dels Països Catalans a la revolta contra la impunitat policial i per la justícia. Avui el nostre puny i cor amb les qui lluiten arreu dels EEUU #BlackLivesMatter#GeorgeFloyd#Internacionalisme📸Dai Sugano pic.twitter.com/n5qEeL2KEb — CUP Països Catalans (@cupnacional) May 30, 2020

Por otro lado, Bildu también seguía los pasos del independentismo catalán y hacía lo propio para el País Vasco: “Denunciamos la violencia racial y la represión vivida en los últimos días en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. ¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!”.