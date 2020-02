El independentismo pone en la diana al periodista Xavier Rius, que fue agredido en la concentración de la Meridiana

El periodista Xavier Rius, editor de e-Noticies, es víctima en los últimos días de una campaña de persecución por parte de los independentistas. El editor ya sufrió una agresión el pasado día 16, cuando intentaba grabar un vídeo en la concentración de los CDR en la avenida Meridiana de Barcelona. En las últimas horas, numerosos independentistas han arremetido contra él vía Twitter haciéndole responsable del atropello sufrido anoche por un CDR también en la Meridiana.

El origen del asedio a Rius debe buscarse en la agresión que sufrió a mediados de este mes en esta estratégica vía barcelonesa que los CDR cortan a diario desde el pasado octubre, provocando graves molestias a la ciudadanía. Rius fue a grabar un vídeo y fue increpado y zarandeado por parte de los participantes en la concentración. Hechos que denunció ante la Fiscalía, poniendo de relieve que los manifestantes, convocados por los CDR bajo el nombre de Meridiana Resisteix, llevan ya cuatro meses cortando la avenida entre las 19.30 y las 22.00 horas sin que las autoridades hagan nada para evitarlo. El consejero de Interior, Miquel Buch, respondió poco después en varios medios cercanos al independentismo que Meridiana Resisteixsí tiene autorización para estos cortes de tráfico. Fue solicitada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), otorgada para poder realizar los cortes a partir del 8 de diciembre y estará en vigor hasta el próximo día 28.

El permiso para los cortes de tráfico en la Meridiana fue solicitado por la ANC y autorizado por el consejero de Interior, Miquel Buch.

Tras estos hechos, Rius acudió de nuevo el sábado pasado a la Meridiana para seguir la visita de la líder de Ciudadanos, Lorena Roldán, a la zona. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con uno de los CDR que le habían agredido e intentó hablar con él. "Le ofrecí hablar pero no quiso", relata a El Liberal, "me llamó fascista. Y, curiosamente, me dijo que él no era independentista. La verdad es que muchos de los que están en las concentraciones son antisistemas que, incluso, tienen dificultades para hablar catalán". La conversación fue subiendo de tono hasta que el presunto agresor huyó a través de una estación de cercanías que hay en la zona.

En la noche del lunes se produce ya el momento clave que da pie a la nueva campaña de persecución contra Xavier Rius. Al parecer, la Guardia Urbana de Barcelona dejó acceder a la zona de la concentración a un vehículo que arremetió contra el grupo de CDR y, sorprendentemente, atropelló al agresor de Rius. Un atropello del que ha sido responsabilizado el periodista, al que los independentistas de Meridiana Resisteix llegan a vincular con el yihadismo en algún mensaje publicado en Twitter.

Relato de violencia

En su canal de Telegram, Meridiana Resisteix apunta a Rius sin mencionarle y acusándole de "criminalizar" los cortes de tráfico. Los CDR que promueven estos cortes aseguran que se está "construyendo un relato de violencia para justificar un saboteo" de sus protestas. Y van más allá al afirmar que "los grupúsculos más afines han optado por el terrorismo y nos atropellan a gran velocidad".

Molts testimonis indiquen que el "periodista" al servei de la ultradreta Xavier (Tejedor) Rius, amo d'e-notícies (coneguda popularment com e-brutícies), és el responsable d'atiar la confrontació i violència contra la protesta diària a #MeridianaResisteixhttps://t.co/XTnVdpi2hb — Llibertat.cat (@Llibertatcat) February 24, 2020

DIRECTO: El atropello de ésta noche en #MeridianaResisteix lo podemos considerar ya un ataque terrorista (con el mismo "modus operandi" que en Ramblas) incitado por @xriusenoticies de @enoticiescat tras perseguir a un manifestante y DIFAMAR contra él diciendo que era su agresor. pic.twitter.com/zDdikU2Ri3 — Kit Radio Internacional🎗 (@kitradio) February 25, 2020

Intent d'homicidi amb un atropellament a la Meridiana #MeridianaResisteixDediquen el nom del porc a l'amo d'e-brutícies Xavier (Tejedor) Rius, que ha atiat la confrontació durant les darreres setmanes.pic.twitter.com/l7SJc0InU0 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) February 24, 2020

Les coses clares: Ahir a #MeridianaResisteix es va dur a terme un atemptat terrorista perpetrat per un funambulista ñordo encegat per l'odi als catalans que desprenen els mitjans. — Un tal Toni (@dracdolot) February 25, 2020

⬛️⬜️ Tot el suport a la persona ferida ahir al vespre al tall de #MeridianaResisteix i a tothom qui secunda cada dia aquesta concentració pacífica. És responsabilitat de la Guàrdia Urbana vetllar per la seguretat de les manifestacions i el dret a protesta. #ObjectiuIndependènciahttps://t.co/gRLGsOeJum — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 25, 2020

Ante estos hechos, Rius baraja la posibilidad de recurrir a los tribunales por "amenazas". Aunque también tiene claro que, ahora mismo, "lo que toca es aguantar". Pero pone el dedo en la llaga al cuestionar la casualidad: "Es raro que, entre tanta gente y de noche, el conductor del coche justo atropelle a la persona con la que yo tuve el enfrentamiento".