El expresidente de Médicos sin Fronteras afirma que las pandemias no nacen con la globalización o el capitalismo: ahora se curan

Desde que estalló la pandemia, son numerosas las voces —tanto en prensa como en las redes sociales— que han acusado al capitalismo de ser el responsable de la pandemia o han asegurado que las dictaduras han gestionado con mayor eficacia el problema. Contra estas teorías, sin embargo, se rebeló la semana pasada en Francia el senador y epidemiólogo Claude Malhuret, cuya intervención en el debate de apoyo al plan de salida del confinamiento en el Senado ha sido muy celebrada en redes por su dominio de la oratoria y la claridad de sus reflexiones.

Así, Malhuret, presidente del grupo Les Indépendants-République et territoires y expresidente de Médicos sin Fronteras, arrancó su alocución desmintiendo que fenómenos como la globalización se encuentren detrás de la expansión del virus. “La más absurda de las falsas ideas es que el liberalismo es la causa de la pandemia. Sin embargo, incluso los más ignorantes antimundialistas, populistas y complotistas deberían saber, porque hasta Google lo dice, que Pericles, muerto por la peste en 429 a.C., y el rey San Luis, muerto de lo mismo en 1270, jamás habían siquiera escuchado las palabras capitalismo o liberalismo”, relató Malhuret. Y agregó: “La Covid no es una enfermedad de la mundialización. Es una enfermedad y punto”. De hecho, puntualizó que gracias a la democracia liberal y a los progresos científicos las “pestes fueron vencidas como también lo serán mañana”.

Acusa al régimen chino de esconder la verdad durante un mes

En segundo lugar, el que fuera alcalde de la ciudad de Vichy y Secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Jacques Chirac refutó la “estupidez” de que los regímenes autoritarios hubieran enfrentado mejor la pandemia. “La causa de la enfermedad”, aseveró, “es el virus, y la causa del drama es el régimen chino que escondió la verdad durante un mes”. En su opinión, ese es el motivo de que haya “25.000 muertos en Francia y cientos de miles en el mundo”. Por otro lado, aclaró que los únicos países que se las han arreglado bien han sido las cuatro democracias asiáticas: “Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur”.

Por último, alentó al presidente francés, Emmanuel Macron, a afrontar el desconfinamiento “sin temblar”, afirmando que retrasarlo causaría “más víctimas” y que el dilema moral entre salud y economía no es tal. “Hasta ahora, entre dejar morir a la gente y suspender la economía, no hemos dudado y hemos elegido el confinamiento. El 11 de mayo, al abrir las calles, las casas, las empresas y las administraciones, no dejemos que nadie diga que estaríamos haciendo lo inverso, optar por la economía contra los hombres. Al contrario, mantener el confinamiento o levantarlo demasiado tímidamente causaría hoy muchas más víctimas”, adujo.

La crisis económica “causa más víctimas que el virus”

Y es que, subrayó, los franceses deben ocuparse de las víctimas de otras patologías, desatendidas desde hace dos meses, y ser conscientes de que la inminente crisis económica “causa muchas más víctimas que el virus”. “Aunque el hecho de no poder cifrarlas permitirá a los que no entienden nada de economía acusarlo a usted de preferir las ganancias a la salud de nuestros conciudadanos, hay que abrir las puertas y hacerlo sin dudar”, concluyó.