La líder de los estudiantes agredidos en la UAB: “Queremos lograr que no haya ni un violento”

Julia Moreno, nacida en Barcelona hace 21 años, estudiante de cuarto curso de Derecho y Ciencias Políticas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es presidenta del colectivo de estudiantes constitucionalistas S’ha Acabat!, fundado hace poco más de un año. “Fue en un momento en el que los derechos de estudiantes y también de la ciudadanía catalana en general estaban siendo sistemáticamente vulnerados por los independentistas”, recuerda la joven en una entrevista concedida a El Liberal el día siguiente al ataque a miembros de S’ha Acabat en la UAB por parte de unos individuos encapuchados armados con palos.

-¿Cómo está la situación en la UAB el día después?

-En el ambiente flota que el rectorado permite que haya encapuchados que amenazan con palos a estudiantes por el simple hecho de que éstos quieran expresar sus ideas contrarias al nacionalismo. No ha habido ningún posicionamiento por su parte. Solo encontramos un silencio cómplice.

-Estaba usted allí. ¿Cómo lo vivió?

-Estudiantes de S’ha Acabat! instalamos una carpa informativa en la Plaza Cívica de la UAB. Al cabo de hora y media, un grupo de unas 50 personas trató de rodear la carpa escondidos detrás de pancartas. A los pocos minutos, un grupo de unos diez encapuchados vestidos totalmente de negro, armados con palos y con una actitud amenazante, trató de agredir a las personas que estábamos en la carpa e incluso tiraron al suelo a un miembro del personal de seguridad. Esos mismos encapuchados nos tiraron huevos, harina y una bolsa con heces.

-¿Qué les gritan?

-Cada vez que ponemos una carpa en la UAB, llega un grupo de radicales a increparnos al grito de Fora S’ha Acabat! de la UAB o nos llaman directamente nazis o fascistas. Pero es evidente que no lo somos porque todas y cada una de nuestras acciones son radicalmente democráticas.

-¿Esos ataques estigmatizan a S’ha Acabat! en el campus?

-Tratan de estigmatizarnos, pero la mayoría sabe que somos gente absolutamente normal, con una ideología totalmente democrática y que en muchos puntos seguramente coincidimos con gran parte de nuestros compañeros.

-¿Cómo vive el personal de seguridad y de servicios los episodios violentos?

-El personal de seguridad, al que una vez más agradezco su trabajo, interviene siempre. El problema es no tiene la función de proteger a estudiantes. Esa función debe cumplirla la autoridad, los Mossos d’Esquadra. Vimos que este miércoles estaban en el campus, pero no actuaron. Es una lástima que ciudadanos como nosotros no nos podamos sentir protegidos por nuestra policía. Nosotros mismos nos enfrentamos a ellos para protegernos.

-¿Y cuál es la postura del rectorado?

-El rectorado, pasadas más de 24 horas de todo lo sucedido, habiendo visto las imágenes en todos los telediarios, no ha sacado ni un comunicado. En otras cuestiones, hemos visto comunicados genéricos condenando la violencia. De forma insuficiente, pero la condenaban. En esta ocasión, ni eso.

-¿Cuántos años lleva en el campus y cómo ha evolucionado la convivencia?

-Llevo cuatro años, y la evolución ha sido positiva, aunque insuficiente. Observamos que sigue habiendo gente violenta y que la UAB sigue siendo cómplice. Pero cada vez son más los estudiantes que se atreven a dar la cara y alzar la voz para decir abiertamente que no están de acuerdo con el secuestro de nuestra universidad y que ellos también son constitucionalistas y miembros de S’ha Acabat! Plantamos cara a los fanáticos. Es gente totalmente consentida por rectores y Govern para que sigan imponiendo su forma de pensar y actuar al resto de estudiantes.

"La universidad más radicalizada es la UAB, no quiero decir politizada porque seguramente lo estén todas, pero tiene a las personas más radicales y violentas"

-¿Hay facultades más politizadas que otras?

-Estudio derecho y ciencias políticas, así que puedo hacer una comparación entre una facultad y la otra: la de políticas es una de las más politizadas junto a filosofía y letras; en esta última, se quedan a dormir, con la pasividad del rectorado, cuando hay huelga, para ocupar el día siguiente las facultades y no permitir el acceso a los estudiantes.

-¿Ocurre igual con las universidades?

-Sí, hace unas semanas vimos actitudes violentas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) o en la Universitat de Barcelona (UB) durante la huelga en protesta por la sentencia del procés, días en que no permitían a la mayoría de estudiantes acceder a sus facultades. La universidad más radicalizada es la UAB, no quiero decir politizada porque seguramente lo estén todas, pero tiene a las personas más radicales y violentas, a pesar de que también ha habido incidentes en otras.

-¿Qué piensa de los dirigentes universitarios?

-Hemos visto comunicados de universidades pidiendo la liberación de los políticos encarcelados o el cese de una supuesta brutalidad policial por parte de los equipos de gobierno de las universidades. Son hechos totalmente inadmisibles.

-¿Qué es exactamente S’ha Acabat!?

-Una asociación trasversal de gente joven, formada por estudiantes y otros ya en su carrera laboral que defienden sin complejos el constitucionalismo donde es más complicado ahora mismo, en Cataluña. Somos un centenar de jóvenes.

"Presentaremos un documental que plasmará lo que sucede en las universidades de Cataluña, es importante que se vea fuera. No puede ser que esto siga pasando desapercibido"

-¿Qué acciones nuevas se plantean?

-Seguir explicando en cada rincón los beneficios del constitucionalismo y no ceder ante aquellos que pretenden robarnos la libertad. Seguiremos en las universidades, trataremos de ir a otros rincones de Cataluña en los que es realmente difícil ser constitucionalista, porque creemos que ahí también es importante explicar nuestras ideas.

-¿Y más adelante?

Próximamente presentaremos un documental en el que se plasmará lo que sucede en las universidades de Cataluña, es importante que se vea en toda la comunidad autónoma, en toda España y también en otros países. No puede ser que esto siga pasando desapercibido.

-¿Había estado antes en política?

-Estuve en Joves de Societat Civil Catalana. Mi militancia siempre ha estado enfocada a defender el constitucionalismo, y he tratado de estar donde he considerado que podía ser más útil en cada momento. Últimamente, contra huelgas impuestas.

-¿Les queda resistencia por librar en 2020?

-Lamentablemente sí. Nos dejaremos la piel para que cada vez sea menos necesaria esa resistencia. Para que llegue el día en que tengamos unas universidades de todos, que sean templos del debate y la diversidad de opiniones.

-¿Cree que los incidentes y la tensión se pueden perpetuar en la universidad?

-Espero que no dure mucho debido a que haya cada vez más estudiantes que discrepen públicamente. Solo así se conseguirá que estas personas no se sientan con la libertad de hacer lo que quieran sin ningún tipo de consecuencias. También, una vez más, seguiré exigiendo a Govern y rectores que condenen los actos antidemocráticos y violentos y que no permitan estos sucesos.

-Hace unas semanas vimos una acampada ante la UB.

-La acampada de plaza Universitat es un hecho inadmisible ¿Cómo puede ser que haya gente acampada en una plaza durante días y días sin permiso? Pero la parte positiva que yo extraje de esa acampada es que al menos los estudiantes que querían acceder a sus clases no se encontraban a esa gente impidiéndolo. Y la información que llegó de los robos de dinero entre ellos dice mucho de lo que había ahí.

"Es insólito que haya estudiantes que impidan ir a clase a otros. En S'ha Acabat! plantamos cara a los violentos"

-¿Qué es lo más insólito que ha vivido este otoño?

-El hecho de que haya estudiantes que impidan ir a clase a otros. Y las imágenes de violencia que tristemente parece que se estén normalizando, pero que no dejaremos de denunciar y condenar hasta que desaparezcan. No podemos permitir que en Cataluña se normalice lo que en cualquier otro sitio sería inadmisible.

-¿Cómo recuerda a los piquetes de los días más tensos del pasado octubre?

-Con mucha pena pero también se pueden extraer cosas positivas: hubo muchos estudiantes que ahí alzaron la voz para decir “yo voy a clase”. Desde S’ha Acabat! organizamos a esa gente mediante un grupo de Telegram desde el que se les anima a asistir a sus universidades. Después, hicimos un gran acto con más de 300 personas, entre profesores y alumnos, para valorar lo que había sucedido y buscar soluciones.

-¿Había diálogo?

-Hablamos con los piquetes para pedirles que nos dejasen entrar porque había muchísima gente que quería ir a clase. Finalmente, en la mayoría de universidades, tras la insistencia de todos los estudiantes organizados, se consiguieron abrir las facultades y apartar las barricadas.

-¿Está de acuerdo en que son una minoría?

-Es evidente que los estudiantes radicales y violentos son una minoría en Cataluña pero tenemos que conseguir que no haya ni uno.