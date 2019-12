Se evacuan a las personas que están a 500 metros del incendio de Montornès del Vallès

Los Mossos d'Esquadra trabajan este miércoles evacuando a las personas que se encuentran a 500 metros alrededor del incendio que afecta la totalidad de un recinto de una empresa de Montornès del Vallès (Barcelona).

Hasta 25 dotaciones de Bombers de la Generalitat trabajan en el Polígono Industrial Can Buscarons de Baix, se dedica al reciclaje de disolventes y residuos industriales, según han informado los Bombers.

Protecció Civil de la Generalitat ha recibido a primera hora de este miércoles 157 llamadas que avisaban del fuego, que es visible desde municipios alejados de la zona.

Por las características de la empresa, Protecció Civil ha activado el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya (Plaseqcat) y los Bombers evacuan las otras naves del polígono e intentan que no se quemen.

La Generalitat ha recomendado no acercarse a la zona, y en caso de notar molestias o olores por el humo, pide a la población que cierre puertas y ventanas.

🔴⚠️En relació a incendi industria #Montornès. #ProteccioCivil DEMANA✅ Confinament (tancar-se en edifici i tancar finestres/portes) #Montornès#Montmeló#Martorelles#VilanovadelVallès✅ Si fora d'aquesta zona hi ha fum, confineu-vos✅ No us desplaceu a la zonaRT si us plau pic.twitter.com/TLi0Jn8Dmn