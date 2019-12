El ex diputado de Podem Lluís Rabell equipara el independentismo con el sionismo

El ex diputado de Podemos en Cataluña, Lluís Rabell, es el autor del artículo Eretz Catalonia, publicado en su blog personal y en el que no duda en equiparar el independentismo catalán con el sionismo. Rabell recuerda que la “fascinación” de los independentistas por Israel “viene de lejos” y que “merece un estudio”. En su escrito, el ex diputado asegura que parte de esa fascinación se debe al supuesto origen bíblico de Israel. Nada que ver, añade, con los orígenes que, también supuestamente, tiene el independentismo catalán: “Hay que conformarse con Felipe V, haciendo de la caída de Barcelona en 1714 en una guerra de sucesión dinástica, la sangrienta pila bautismal de Cataluña”.

Citando al autor israelí Ilan Pappé, Rabell considera que “la clave de la fascinación convergente” por el sionismo está en “el relato”. “La historia pervive en el núcleo de cada conflicto”, dice Pappé, “una comprensión fiel e imparcial del pasado ofrece una posibilidad de paz. La distorsión o manipulación de la historia, en cambio, sembrará por sí sola el desastre”.

Supremacismo cultural catalán

A juicio de Rabell, el procés catalán, al igual que sucedió con la creación del Estado de Israel, tiene rasgos de “supremacismo cultural”, es “excluyente” y “sueña con una catalanidad depurada de cualquier contaminación española”. Y añade: “Hoy, medio país puede ser tildado de colono por los doctos firmantes del Manifiesto Koiné (entre los que se encuentra la diputada al Congreso Laura Borràs). Incluso es posible escuchar en TV3 que democracia no significa lo mismo en catalán o en castellano”.

Para el ex diputado de Podemos en Cataluña, la “admiración” que sienten los independentistas por Israel ayuda a “entender de qué iba aquella república que el independentismo hizo votar el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament”. Y es en este punto donde Rabell no duda en afirmar que los promotores del procés quieren “un Estado autoritario”

Rabell recuerda que, igual que Palestina “no estaba vacía” cuando se creó Israel, Cataluña “nunca ha sido una realidad monolítica”. Pero, a diferencia de Palestina, “Cataluña nunca vivió una dominación colonial y aún menos a manos de de una clase trabajadora venida de toda España y que contribuyó decisivamente a engrandecer el país, recuperar su autogobierno y forjar su convivencia”.

Lluís Rabell concluye su artículo deseando que para Cataluña y España la “fuente de inspiración” sea “el viejo anhelo de una Palestina unida, laica y democrática, donde pudiesen convivir árabes y judíos”.

Choca esta visión de Rabell sobre el procés cuando, en 2009, firmó otro artículo, La realidad del país, en el que defendía “sin ambigüedad la perspectiva de una República Catalana”. En aquellos momentos, se mostraba partidario de “una federación ibérica de libre adhesión y una Europa de los pueblos”. Y apostaba por “la libre unión” de los llamados Países Catalanes para avanzar “hacia una civilización superior”.