El desconfinamiento de los niños, nuevo frente independentista

De nuevo, el independentismo trata de desgastar al Gobierno yendo por libre y desmarcándose de las directrices impuestas por el Ministerio de Sanidad en torno a la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, el desencuentro se ha producido a cuenta del desconfinamiento infantil —recordemos que, mientras queel Gobierno ha anunciado que solo se permitirá la salida a menores de 12 años, la Generalitat ha presentado un plan que deja pisar la calle a los menores de 18—. Así, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, ha manifestado en una entrevista en RNE-Ràdio4 que los ciudadanos catalanes, en caso de duda, deben seguir las indicaciones de la Generalitat en lugar de las del Ejecutivo de Sánchez.

“Yo les digo que hagan caso de lo que diga la Generalitat, y que no sufran, que no se encontrarán a ningún guardia civil poniendo multas a sus hijos”, ha asegurado Sabrià. “Y si no, que venga la unidad militar y que detenga a los padres. ¿Verdad que no lo hará? Pues hagamos las cosas desde Cataluña y hagámoslas bien”, ha añadido. Y es que, a su juicio, el Ejecutivo de Sánchez ha quedado desacreditado en lo que a la gestión de la pandemia se refiere: “Si podemos implementar un plan a la manera catalana, pues mejor, porque se hará desde la proximidad y porque España ha demostrado una y otra vez que no está gestionando demasiado bien esta crisis”.

"El Consejo de Ministros va a remolque de la decisiones de Cataluña”

A pesar de que las competencias sobre todo lo relacionado con el coronavirus recaen en el Ejecutivo central desde la aplicación del Estado de alarma, Sabrià ha destacado que la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, está capacitada para decidir sobre las salidas de los menores y aplicar medidas. “El Consejo de Ministros, como ha pasado otras veces, va a remolque de las decisiones de Cataluña. Cataluña decide y ellos se ven obligados a decidir porque no aguantan la presión del resto de comunidades autónomas”, ha sostenido el dirigente republicano.

Por otra parte, Sabrià ha admitido estar "seguro" de que el Govern también ha podido cometer errores y que éstos “deberán ser analizados”. No obstante, "ahora es el momento de gestionar y después ya analizaremos lo que se puede hacer mejor de cara al futuro". En todo caso, ha reconocido compartir el “escepticismo” con el que la consejera de Salud y otros consellers han acogido la posibilidad de implantar un "pasaporte inmunológico", tal y como propuso el president Quim Torra.