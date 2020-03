El consejero de Asuntos Sociales de la Generalitat da positivo en coronavirus

El titular de Asuntos Sociales en la Generalitat, Chakir el Homrani, ha dado positivo por coronavirus y, desde el pasado miércoles, permanece aislado en su domicilio. Lo ha anunciado él mismo este miércoles en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que también ha indicado que está trabajando desde su casa y que mantiene el confinamiento "por responsabilidad". Todo ello a pesar de que el aislamiento es obligatorio por el Real Decreto de estado de alarma. Y más en el caso de los contagiados por la pandemia en España.

El Homrani ha señalado en el mismo mensaje que "todo el equipo" de su consejería sigue "al pie del cañón" para "proteger a los más vulnerables de la epidemia".

Dimecres passat vaig decidir confinar-me. Ahir vaig donar positiu en coronavirus. He de treballar desde casa i mantenir el confinament per responsabilitat. Tot l’equip de la conselleria seguim al peu del canó per protegir els més vulnerables de l’epidèmia. #JoActuo#QuedatACasa