La catalana Aina Vidal logra sacar el lado más humano de casi todos los diputados

"Muchas gracias, Aina, por estar aquí. Muchas gracias". Son las palabras con las que el previsible vicepresidente del nuevo Gobierno progresista de España, Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo a la diputada de En Comú-Podem Aina Vidal, que, a pesar de sufrir un cáncer "raro, extendido y agresivo", ha acudido hoy al debate de investidura para poder votar a favor del socialista Pedro Sánchez. Vidal, a sus 34 años, repite como diputada en la legislatura que está a punto de comenzar. Una carrera que inició en 2016, cuando logró su primer escaño en el Congreso.

Aina Vidal comenzó su carrera política en 2005, cuando se afilió a Joves d'Esquerra Verde y, un año más tarde, a CCOO. Ha formado parte del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y del Consell de Joventut de Barcelona. En la actualidad, además de diputada en el Congreso, es miembro del Consejo Nacional de Iniciativa por Cataluña-Verdes y del Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña. Además, participa en el Comité Federal de CCOO en Cataluña.

Vidal no pudo asistir a la primera sesión del debate, que se celebró el pasado domingo. Y fue ella misma quien explicó, a través de su cuenta de Twitter, el motivo: "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo. Uno que me provoca dolor. Por eso hoy no he podido estar con mis compañeras y compañeros viviendo un día que, por mucho que brame la derecha, es del todo ilusionante".

Avui no he pogut anar a al Congrés a votar. Són dies de nervis i jo i la meva família hem cregut important explicar el perquè. Salut i lluita ✊🏻 pic.twitter.com/9oQqOw8O6c — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 5, 2020

En el mismo mensaje, la diputada aseguraba sentir que está "en buenas manos" y mostraba su confianza "en el personal de la sanidad pública". "No dudo de que harán todo lo que puedan, como por cualquier otro", añadía. En lo personal, la diputada de En Comú-Podem explicaba también estar y ser "fuerte". "El único deseo que tengo en la cabeza es que me dejen lucharlo", pedía Vidal en su mensaje, "quiero ganarlo".

Aina Vidal pedía a todos desde la red social "amor, alegría, paciencia y, sobre todo, mucha ilusión" porque, en lo relativo a su enfermedad, está convencida de "ganar". Y, en lo referente al momento político que vive España, se mostraba ilusionada porque el nuevo Gobierno progresista tendrá el reto de "volver a invertir en ciencia e investigación". "Porque la ciencia es vida y la vida necesita recursos", añadía.

En su misma cuenta, Vidal ha calificado la jornada de hoy como "un día para recuperar el diálogo y la política y para que esta ponga la vida en el centro".

Avui votarem que sí amb ganes. Amb la il.lussió de caminar amb un Govern progressista.Per un país feminista, ecologista i q porti la justícia social x bandera. Per recuperar el diàleg i la política i xq aquesta, posi la vida al centre. Avui serà un bon dia. #Investidura — Aina Vidal Sáez (@AinaVS) January 7, 2020

El gesto de Vidal de confesar públicamente su enfermedad ha llevado a que casi todas las formaciones representadas en el Congreso hayan tenido palabras de apoyo para ella. Los únicos que han evitado pronunciarse al respecto han sido los representantes de VOX, que, incluso, no han aplaudido cuando Iglesias ha agradecido a la diputada de En Comú-Podem su presencia en el hemiciclo. Al acabar las votaciones, Iglesias ha entregado un enorme ramo de flores a Vidal. Lo ha hecho entre lágrimas y con el aplauso de la práctica totalidad de los diputados.