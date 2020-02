El candidato de Macron en Perpignan, a favor de que se celebre el acto de Puigdemont

El candidato del partido de Emmanuel Macron a la alcaldía de Perpigan, Romain Grau, se ha mostrado a favor de que los eurodiputados Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín puedan celebrar, el día 29 de febrero, el acto La República al centre del mon en la localidad francesa. La Prefectura de la ciudad aún no ha dado el visto bueno a las medidas de seguridad del evento y muchos temen que eso suponga la cancelación del mismo. Desde los medios independentistas, se anuncia ya que casi 100.000 personas se han registrado para viajar hasta Perpignan y en la localidad no quedan plazas hoteleras libres para ese fin de semana.

Romain Grau ha mostrado su apoyo a Puigdemont a través de su cuenta de Twitter. En la misma ha publicado un mensaje en el que, como "defensor de la libertad de expresión y reunión", considera que sí debe darse permiso para la celebración del acto independentista catalán. Grau, además, ha indicado en el mismo tuit que es amigo de Carles Puigdemont y que estará "feliz" de "encontrarlo en Perpignan".

Étant très attaché aux libertés publiques, dont la première est la liberté d'expression et de réunion, je suis favorable à la tenue du meeting de Carles Puigdemont ce 29 février.Carles Puigdemont étant mon ami je serai heureux de le retrouver à Perpignan. @KRLSpic.twitter.com/zTqaFzRILx — Romain Grau (@RomainGrau) February 16, 2020

El acto organizado para aclamar a los tres eurodiputados fugados de la Justicia española tiene, por otro lado, un escenario virtual en Twitter. En la red social, posconvergentes y republicanos han abierto una batalla para culparse unos a otros de la posibilidad de que el evento sea cancelado. Una vez más, son los cercanos a JxCat los que muestran mayor saña en sus mensajes.

Presiones de ERC

Y es que tienen la teoría de que ERC está presionando al Gobierno de Macron para que no dé el visto bueno a la celebración. No se puede obviar que los políticos catalanes están ya en precampaña y la convocatoria de Perpignan es interpretada por muchos como un acto de ensalzamiento de la figura de Puigdemont, que podría liderar la candidatura de JxCat a la presidencia de la Generalitat. El ex presidente tiene tirón pero, alejado del escenario catalán, facilitaría a ERC liderar por primera vez el gobierno autonómico, aunque tuviera que ser por la vía de los pactos.

Acte a Perpinyà.1️⃣ Si s'anul·la =puta ER2️⃣ Si es cel.lebra, hi ha foto de gent d'ERC = puta ER3️⃣ si es cel.lebra , i no hi ha foto d'ERC= puta ER 4️⃣Si aquell dia plou= puta ERC.Hem arribat a uns límits d'obsessió extrema. — Montse Mas (@Muntsa76) February 16, 2020