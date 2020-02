La candidata de los comunes a la Generalitat descarta la fórmula del tripartito

La candidata de los comuns a la Generalitat, Jéssica Albiach, ha descartado este martes la fórmula del "tripartito" tras las próximas elecciones catalanas.

Albiach ha declarado, en una entrevista a Ràdio 4, que"no he hablado en ningún momento de un tripartito, tenemos que encontrar una vía a la catalana y dejarnos de fórmulas que han fracasado". También ha sostenido que no harán de árbitros ni mediadores entre ERC y PSC.

Miquel Iceta también ha descartado la idea de un tripartito en la Generalitat tras los próximos comicios autonómicos, aún sin fecha, aunque con anuncio previsto tras la próxima aprobación de los presupuestos.

Quim Torra "es el peor presidente en la historia de la Generalitat"

Por otro lado, Albiach ha criticado que el president Quim Torra no solo sea "el peor presidente" en la historia de la Generalitat sino que "hable más con la ANC que con el resto de fuerzas políticas del Parlamento".

En ese sentido, ha criticado que Torra no invitara a los comuns a la reunión que se celebró este lunes en el Palau de la Generalitat para preparar el primer encuentro de la mesa de negociación entre Moncloa y Generalitat.

"JxCat reclama un mediador por motivos electoralistas"

La también coordinadora nacional de los comuns ha criticado a JxCat porque a su juicio está reclamando la figura de un mediador para la mesa de diálogo entre el Gobierno y Govern por motivos electoralistas, y ha dicho que ERC debería desacomplejarse: "ERC debe decidir si es suficientemente valiente para abandonar la formula fracasada con JxCat".

Además, la única candidata a las primarias de su partido para encabezar la lista de la Generalitat, ha defendido que en la mesa de diálogo, donde habrá los máximos representantes de cada Gobierno, se tendría que hablar de todo: "Es un error no hablar de temas como Rodalies, dependencia y financiación".

Presos

Preguntada por los políticos en prisión por el 1-O que han comenzado a salir estos días de la cárcel para trabajar, cuidar a familiares y hacer voluntariado, ha dicho que discrepa de lo que hicieron, pero que no tendrían que estar encarcelados: "No habrá solución real mientras estén en prisión".

Sobre el motivo por el que en 2017 la mayoría de diputados de su grupo mostraron el sentido de su voto -'no'- en la declaración unilateral de independencia, ha aseverado que mostraron la papeleta porque "era una consigna del partido", y no para evitar una posible persecución judicial porque en ese momento no imaginaban que los políticos serían investigados y acabarían en prisión.