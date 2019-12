Los barceloneses constatan la mala gestión de Colau con tres récords negativos

El gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni ha acumulado hasta cuatro récords negativos en tan solo sus seis primeros meses. La preocupación por la inseguridad se ha disparado a máximos históricos, mientras que casi siete de cada diez barceloneses consideran que la ciudad ha empeorado, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica, que se inició en 1991.

El último récord negativo que ha cosechado el gobierno de Barcelona es el alto porcentaje de ciudadanos que suspenden la gestión, un 44%. Hay que remontar once años para encontrar un dato tan elevado, cuando el socialista Jordi Hereu afrontaba la última parte de su mandato. Otra de las notas destacables del segundo barómetro semestral de Barcelona es el primer suspenso dado por los vecinos de la Ciudad Condal a Colau en cuatro años y medio.

La preocupación por la inseguridad se ha disparado hasta ser el principal problema para casi uno de cada tres vecinos de la Ciudad Condal, dos puntos más que hace tan solo seis meses y casi diez veces más desde que la alcaldesa tomó el poder en 2015, cuando apenas era mencionado en el barómetro del Ayuntamiento.

La inseguridad se dispara

Colau y Collboni abandonaron Barcelona tras las protestas vecinales de los últimos meses contra el incremento de la delincuencia, las drogas y la prostitución, los encuestados por el Ayuntamiento de Barcelona mencionan estas dos últimas preocupaciones, como tampoco hay datos sobre la valoración de la venta ambulante ni manteros ni sobre la violencia de género ni el terrorismo.

Las principales preocupaciones son la mencionada inseguridad, para el 29,1%; el encaje de Cataluña en España, que pasa del 8,9% al 14,9%, registrando un máximo histórico; y los aspectos políticos, para el 9,1%. La encuesta se ha realizado entre finales de noviembre y principios de diciembre, tras las manifestaciones vecinales contra la degradación y las violentas protestas en las calles de Barcelona, que se desarrollaron con impunidad y permisividad por parte del Ayuntamiento.

El acceso a la vivienda, que hasta ahora era el segundo problema para los barceloneses, pasa a una cuarta posición, mientras que la contaminación se ha situado en quinto lugar.

El turismo, en cambio, ha pasado de ser una de las principales inquietudes a situarse séptimo lugar, tan solo lo mencionan el 3,6%, la mitad que hace un mes y un 80% menos respecto a 2017, cuando se alzaba en primer lugar con el 19%.

La oposición carga contra Colau con datos

La oposición ve preocupante y constata el fracaso de la gestión del Gobierno de Colau y Jaume Collboni, líder del PSC, tras los datos del barómetro. "El bipartito batirá todos los récords negativos", ha augurado Oscar Ramírez, concejal del Partido Popular. "La nefasta gestión de este gobierno aumenta por la violencia en las calles de Barcelona tras la sentencia del procés", ha criticado.

El portavoz de JxCat en el Ayuntamiento ha incidido en el récord histórico en el barómetro sobre el empeoramiento de Barcelona. Jordi Martí ha afirmado el gobierno municipal finaliza este 2019 con un "triple suspenso": inseguridad, imagen de la ciudad y gestión de Colau y Collboni. También ha sacado una lectura positiva tras la nota obtenida por la presidenta de su grupo municipal. "Elsa Artadi está sólo a una décima de la alcaldesa, con la diferencia de ha llegado al Ayuntamiento hace cinco meses y la alcaldesa está desde hace cinco años".

La presidenta de Cs y una gran desconocida para los encuestados no ve "sorprendentes los resultados" debido a la "falta de brillo" y a la "decadencia" de Colau y que no ha cambiado con la llegada del PSC. "Los resultados son peores que los de julio, y la preocupación por la inseguridad se ha incrementado", ha dicho Mariluz Guilarte. En este sentido, ha esgrimido su plan para atajar este problema. "La gestión de la ciudad no es su prioridad sino subirse al carro del independentismo y crear un tripartito de facto con ERC", ha cargado.