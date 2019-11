El apoyo a la independencia cae tres puntos desde julio, según el CIS catalán

El 41,9% de los votantes en Cataluña son independentistas, mientras el 48,8% de los catalanes la rechaza, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), realizada entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, antes de la publicación de la sentencia y de las protestas violentas.

La muestra de esta encuesta se ha realizado entre 1.500 personas, 1.315 de las cuales tienen nacionalidad española y por tanto derecho a voto, y un margen de error del 2,53%. Del total de entrevistas, 1.110 se han realizado en Barcelona, 148 en Gerona, 86 en Lérida y otras 156 en Tarragona. Gesop se ha encargado de realizar el trabajo.

El apoyo a la independencia cae en tres puntos respecto al sondeo de julio. En julio, el 48,3% de los catalanes mostraban su rechazo a una Cataluña independiente del resto de España, mientras que el 44% daba su apoyo a la opción. Hace cinco meses, el "no" aventajaba al 'sí' en 4,3 puntos, mientras que contabilizando los sondeos realizados desde el inicio del año, la caída alcanza los ocho puntos.

En base al resultado de las pasadas elecciones generales del 10-N, el apoyo a formaciones independentistas con representación sumaba el 42,59%. El conjunto formado por ERC, JxCat y la CUP superaba al 39,85% obtenido por PSC, PP, Ciudadanos y Vox.

Según el denominado CIS catalán, el 58% de los catalanes se muestran disconformes con el estado autonómico actual. En concreto consideran "insuficiente" el nivel de la autonomía", mientras que solo el 25,1% es favorable a mantener la situación actual, mientras que el 6,5% cree que Cataluña tiene demasiada autonomía.

Dentro del independentismo y recordando el voto de las pasadas elecciones del 28-A, los votantes de JxCat son más independentistas que los de ERC, con un 92,9% y un 88%, respectivamente. La CUP no aparece en este sondeo debido a que no tenía representación al no haberse presentado como formación.

Cataluña en Comú Podem, entre el independentismo y la unidad de España

Entre los votantes de Cataluña en Comú Podem hay una gran división en comparación con el resto de partidos catalanes en la oposición. El 36,2% de los votantes de la formación liderada por Jaume Asens se muestra favorable a la independencia frente al 55,4% que apuesta por una Cataluña dentro de España como la opción válida.

Como era de esperar, el 100% de los votantes de Vox está en contra de la independencia, mientras que más del 85% de los votantes de PSC, Partido Popular y Ciudadanos se declara en contra.

La política, un tema tabú en la familia y amigos

El 49,3% se muestra bastante o muy interesado por la política, mientras que un 22,7% no está interesado. El 66% de los encuestados se considera bastante o muy informado, manteniéndose el nivel de sondeos anteriores.

Tan solo un 24,7% de las familias catalanas habla en casa de política, mientras un 32,5% tan solo a veces. El 21,7% no habla de política. Entre amigos, solo el 18,9% dialoga "habitualmente" de temas políticos, frente a un 47% que casi nunca habla o es un tema tabú.