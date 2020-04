La izquierda y los independentistas de JxCat intentarán de nuevo frenar el acceso de García Albiol a la Alcaldía de Badalona

La detención del alcalde de Badalona, el socialista Álex Pastor, en la noche del miércoles, por conducir en estado de embriaguez y saltarse el confinamiento ha provocado un terremoto en la ya de por sí inestable situación del Consistorio. Pastor gobernaba gracias a los apoyos de Guanyem Badalona-En Comú ERC, Badalona En Comú Podem y JxCat. Una coalición postelectoral que tenía como objetivo impedir que el PP de Xavier García Albiol, que fue el partido más votado en las últimas municipales, se hiciera con el control del Consistorio de la capital del Besós.

La sustituta de Pastor, Aïda Llaurador, de Badalona En Comú, ha anunciado este miércoles que ha "iniciado conversaciones" para intentar recomponer el Gobierno municipal. Intentará encontrar "una solución compartida" para una situación que, ha dicho, "no es disputarse un cargo" ni valorar "cuál es el poder que tiene cada uno". Llaurador, en calidad de alcaldesa accidental, ha reconocido, además, que "hace tiempo que hay inestabilidad política" en Badalona.

La alcaldesa accidental también ha recordado al resto de partidos que forman el Gobierno que, en la situación actual de confinamiento por el COVID-19 y frente a la crisis económica que este provocará, Badalona necesita "estabilidad" y un Consistorio que trabaje "con todas las fuerzas posibles" para salir adelante.

Com alcaldessa accidental de #Badalona no permetré cap batalla política. La gent demana solucions, treballarem amb la màxima celeritat per trobar una sortida que doni estabilitat política a la ciutat, que és el que mereix la ciutadania de Badalona. pic.twitter.com/uvNhtBUkyC — Aïda Llauradó (@AidaLlaurado) April 22, 2020

Lo cierto es que sus palabras no han encontrado mucho eco entre sus socios. Desde JxCat en Badalona, por ejemplo, se apuesta por un nuevo equipo liderado por la ex alcaldesa Dolors Sabater (CUP), e integrado por los posconvergentes, Guanyem Badalona y ERC. Quedarían fuera el PSC y Badalona En Comú Podem pero su apoyo externo sería necesario para hacer frente a los 11 ediles del PP de García Albiol.

Xavier García Albiol, por su parte, ha explicado en Twitter que ha hablado este miércoles con todos los grupos municipales. "Les he trasladado que la ciudad no puede cometer los errores de los últimos años", ha añadido, "el presente nos obliga a dejarnos de partidismos y a trabajar por el bien común y con respeto a la voluntad de los vecinos".

Ya he hablado con todos los grupos políticos con representación Ayto #Badalona. Les he trasladado q la ciudad no puede cometer los errores d los últimos años. El presente nos obliga a dejarnos de partidismos y a trabajar x el bien común y con respeto a la voluntad de los vecinos. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 22, 2020

Dolors Sabater también ha empleado la red Twitter para indicar que "es la hora de un gobierno de concentración". Una petición que ya formuló el pasado mes de febrero cuando comenzó a extenderse por la ciudad el rumor de los problemas que, al parecer, tiene el ya ex alcalde Pastor con el alcohol. En aquellos momentos, Pastor tuvo que ser ingresado en un hospital y desde el PSC se indicó que el motivo había sido un problema cardíaco.

Sabater se ha mostrado dispuesta a liderar el nuevo Gobierno en el caso de lograr los apoyos necesarios pero no ha dejado pasar la ocasión de reprochar al PSC el no haber informado a sus socios municipales de los verdaderos problemas que tenía el entonces primer edil. "Nosotros no lo sabíamos", ha dicho la aspirante a alcaldesa, "el PSC nos dijo que tenía un problema cardíaco". De esta forma, Sabater se ha excusado, además, ante todos los que le han reprochado su recomendación a Pastor de que "tenga cuidado con su salud y que supere su enfermedad".