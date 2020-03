Un alcalde de la CUP dimite tras admitir su acoso a una mujer

El alcalde de Argentona de la CUP, Eudald Calvo, ha dimitido tras reconocer una conducta "machista y sexista" hacia una mujer, pareja de una amiga suya. La víctima de acoso había relatado los hechos de forma anónima en las redes sociales y el ahora exalcalde lo ha reconocido.

Según el relato de la mujer, Calvo le había acosado en varias ocasiones y a lo largo del tiempo en fiestas y actividades comunes, como ir a la piscina, fiesta de fin de año y manifestaciones.

El alcalde se ha disculpado por estos hechos de forma "sincera y honesta", aunque sin discutir ni justificar los hechos. "Me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar. Hay que erradicar el machismo de la sociedad y yo no he sido consecuente", ha asegurado en la red social Twitter. "Pero quiero -continúa- cambiar a mejor. siento el perjuicio que haya podido causar", ha escrito.

No había dejado el cargo tras abusar de una mujer

La víctima es una amiga de una expareja suya y Calvo no ha desmentido ni una sola de las acusaciones, como manosear los senos al menos en dos ocasiones en una manifestación y en la celebración de fin de año

Entre los hechos descritos pechos en al menos dos ocasiones, durante una manifestación y también en una celebración de fin de año. En una tercera ocasión, en una piscina, Calvo habría intentado volver a asediar la chica, esta vez sin éxito ya que la chica había realizado un doble nudo en el bikini.

La formación antisistema había expulsado a Calvo hace varios meses tras conocer un abuso sexual a una mujer, pero entonces se negó a dimitir.