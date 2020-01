La abstención de ERC para la investidura de Sánchez agrava la crisis con JxCat

El anuncio de ERC de abstenerse para que el socialista Pedro Sánchezpueda ser investido como presidente del Gobierno este fin de semana se ha saldado en Cataluña con durísimas críticas por parte de JxCat, socios en la Generalitat de los republicanos. Un enfrentamiento que hoy viernes se puede agravar aún más si la Junta Electoral Centraldecide finalmente inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Numerosos políticos postconvergentes han lanzado duras críticas a la postura de ERC, cuyos 13 diputados se abstendrán a cambio de una mesa de negociación cuyos acuerdos deberán ser refrendados por los catalanes y que comenzará a trabajar 15 días después de que Sánchez forme gobierno. Así, la portavoz de JxCat en el Congreso, la investigadaLaura Borràs, ha indicado en una entrevista en Radio Euskadi que hubiera preferido "un acuerdo entre gobiernos" y que "se hubiera hecho valer toda la fuerza del independentismo para solucionar el conflicto político".

Borràs, además, ha recordado la posible y "escandalosa" inhabilitación de Torra y ha cuestionado si el apoyo a Sánchez sería factible tras la misma, considerando que el socialista "forma parte de esta estructura de Estado" que ha condenado al presidente de la Generalitat. Borràs, finalmente, ha manifestado que el acuerdo entre el PSOE y ERC acabará siendo "papel mojado" y ha puesto en duda que sirva para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. "Cuando hay un Estado que se carga el estado de Derecho para frenar el independentismo, ¿qué garantías tenemos?", ha concluido.

El fugado Lluís Puig ha señalado, por su parte, que "ahora parece que todo el mundo se quiere mucho" pero él no ve en el acuerdo entre PSOE y ERC "ningún proyecto claro". "El pueblo", ha añadido, "no es tonto. Si el pacto aporta algo, seré el primero en alegrarme, pero no creo que lo haga".

🔴 Lluís Puig (@LluisPuigGordi) "No entenc el pacte d'ERC i PSOE. Ara sembla que tothom s'estima molt, però jo no hi veig cap projecte clar. El poble no som 'tontos'. Si el pacte aporta res, seré el primer en alegrar-me, però no crec que ho faci."https://t.co/GQKloGrlQA — Catalunya nit (@Catalunya_nit) January 2, 2020

Indignada se ha mostrado también la diputada y portavoz de Demòcrates de Catalunya, Assumpció Lailla, quien ha recordado que el lema Sit and talk no tiene nada que ver con lo que ha defendido ERC y ha asegurado que nada podrá parar el objetivo de la independencia.

Otros activistas estrechamente vinculados a JxCat han denunciado el empleo por parte de ERC del Sit and talk, promovido desde la entidad anónima y radicalTsunami Democràtic. Entidad a la que también han atacado numerosos independentistas por considerar que es ERC quien está detrás de la misma.

Hola @tsunami_dem. ERC está justificando su pacto con el PSOE con vuestro "SitAndTalk". Yo no salí a la calle, cuando lo pedisteis, para esto. Os acaban de utilizar, politizar y en cierta manera desautorizar y robar la transversalidad. pic.twitter.com/wwUm9WnBnO — Cris 🎗 (@gallifantes) January 2, 2020

Jaume Asens, diputado de En Comú-Podem, ha indicado, por su parte, que la decisión de ERC es "coherente con el legado de Companys, Macià y Tarradellas". "Aprendimos de ellos que España sin Cataluña no podía cambiar", ha publicado Asens en Twitter, "pero también que el cambio en Cataluña no sería posible sin un cambio en España".

La decisió d’ERC és coherent amb el llegat de Companys, Macià i Tarradellas. Vam aprendre d’ells q ESP sense CAT no podia canviar, però també q el canvi a CAT no seria possible sense un canvi a ESP. Gràcies per apostar pel diàleg i frenar el pas a l'extrema dreta. — Jaume Asens (@Jaumeasens) January 2, 2020

De un modo similar se ha pronunciado la presidenta del grupo En Comú-Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, quien ha asegurado que "la nueva etapa de este país se construirá con diálogo y con toda su pluralidad, a pesar de lo que digan algunos".

És una bona notícia que la gent d'ERC doni suport al Govern progressista a l'Estat. Hi haurà molts que faran soroll, però la nova etapa d'aquest país es construirà amb diàleg i amb tota la seva pluralitat malgrat el que diguin alguns.https://t.co/dQddF2KJd1 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) January 2, 2020

Menos condescendiente se ha mostrado el ex diputado de En Comú-Podem Albano Dante Fachín, que ha señalado que "los partidos y las instituciones tienen sus tiempos, intereses, límites y contrapesos". Algo que no sucede con "la ciudadanía organizada". "Cada uno ha de hacer su trabajo", ha advertido.

Els partits i les institucions tenen els seus tempos, interessos, límits i contrapesos. La ciutadania organitzada uns altres. De vegades coincideixen i passen coses com l'1-O. De vegades no. I no crec que sigui dolent. Simplement que cada un ha de fer la seva feina. Som-hi 2020. — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) January 2, 2020

El también ex diputado de En Comú-Podem Xavier Domènech ha publicado en su cuenta de Twitter que "es un buen acuerdo" porque se define el problema catalán como "un conflicto político" y contempla "una consulta a la ciudadanía de Cataluña".

Es reconeix que el conflict és polític, "legitimitat de totes les parts i propostes", "diàleg sobre totes les propostes presentades" amb calendari i consulta a la ciutadania de Catalunya, serà o no solució, però és un bon acord — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) January 2, 2020

Misil contra la Constitución

Desde el lado constitucionalista, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha definido el acuerdo entre PSOE y ERC como "otro misil contra el orden constitucional". Ha denunciado puntos como el que califica de "conflicto político" el problema generado por los independentistas y el hecho de que la consulta se vaya a celebrar solo en Cataluña.

Tras el del PNV, el pacto PSOE-ERC es otro misil contra el orden constitucional:👉🏻Habla de “conflicto político” España-Cataluña👉🏻Mesa bilateral abierta a negociar la secesión👉🏻Consulta solo en Cataluña 👉🏻Ni una mención a la Constitución¿Nadie en el PSOE piensa decir BASTA? pic.twitter.com/rgGvZSbZUZ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 2, 2020

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, se ha referido al mismo acuerdo como "una infamia" y "una humillación a los catalanes constitucionalistas". Y ha acusado a Pedro Sánchez de estar preocupado solo por "su silla".

Que Sánchez haya aceptado las exigencias de los separatistas es una infamia y una humillación a los catalanes constitucionalistas, al resto de españoles y a España.Los ciudadanos no le importan, solo le importa su silla 👇 pic.twitter.com/QF974nKxTN — Lorena Roldán (@Lroldansu) January 2, 2020

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, diputado en el Parlament, ha asegurado que el nuevo acuerdo es "la segunda parte del Pacto del Tinell". Un pacto que, ha asegurado, tiene "la voluntad de arrinconar a más de media España". "Nos volverá a tocar ser los malos de la película", ha anunciado, "pero esta vez tenemos más experiencia".

El acuerdo PSOE-ERC es la 2a parte del Pacto del Tinell, con su voluntad de arrinconar a más de media España. Lo frenamos entonces y lo frenaremos ahora. Y asumo que nos volverá a tocar ser los malos de la película...pero esta vez tenemos más experiencia. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) January 2, 2020

De modo similar se ha manifestado el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha denunciado que el acuerdo entre PSOE y ERC "liquida la soberanía nacional con la consulta independentista", "la igualdad entre los españoles" y "la legalidad". "No debe presidir España quien la ataca así", ha lamentado.

El pacto del PSOE y ERC liquida la soberanía nacional con la consulta independentista, la igualdad entre españoles con la mesa de gobiernos bilateral y la legalidad al hablar de superar la judicialización de un falso conflicto político. No debe presidir España quien la ataca así. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 2, 2020

El diputado de VOX por Barcelona, Ignacio Garriga, ha anunciado, finalmente, que esta formación dará "una respuesta social, política y judicial contudente" al pacto entre PSOE y ERC, que ha calificado de "alta traición". "No lo permitiremos", ha amenazado Garriga desde su perfil de Twitter.